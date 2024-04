Tecomán, Colima.-La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que se va a seguir apoyando a los jóvenes ya que de lo contrario seguirán siendo atraídos por las bandas delictivas.

"(Vamos) a seguir apoyando a las y los jóvenes porque mientras no se apoye suficiente a los jóvenes van a ser atraídos por las bandas delictivas, eso (el apoyo) tiene que seguir, y lo segundo es seguir bajando la impunidad", comentó en un mitin.

Asimismo, la exmandataria capitalina comentó que se debe hablar de los gobiernos anteriores para que los jóvenes recuerden como era México antes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lee también Claudia Sheinbaum pide seguridad para todos los candidatos tras asesinato de Gisela Gaytán

"Dicen que hablamos mucho de los gobiernos de antes es que hay que hablar de ellos porque luego los jóvenes no se acuerdan como era México antes de que llegara López Obrador. Decían que si se aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, y no iban a llegar inversiones, pues ahora aumento el salario mínimo al doble y no solamente no hay inflación sino hay más inversiones", aseguró.

En compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de Alianzas, Manuel Velasco, Sheinbaum reiteró que, el tema de seguridad "no es un asunto de mano dura".

"El autoritarismo no le conviene a nadie, eso es fascismo. Ya vivimos aquí la guerra contra el narco, y eso no lo queremos, se trata de justicia", destacó.

Lee también Retirarle la candidatura a Santiago Nieto es un acto antidemocrático, dice Claudia Sheinbaum

La exmandataria capitalina propuso a Tecomán que una reforma al Poder Judicial para que colaboren en la seguridad del país, "si seguimos con jueces que liberan delincuentes, que no dan órdenes de aprehensión, y con ministros que no orientan a los jueces y que no son sancionados cuando hay un acto de corrupción, pues entonces no se va a poder atender integralmente la seguridad", indicó.

































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot