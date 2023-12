La precandidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, asistió este domingo a la Feria del Libro de la Ciudad de México para la presentación del libro de Francisco Ignacio Taibo II "Los alegres muchachos de la lucha de clases".

En el corazón de la capital, la Alameda Central, Sheinbaum, pese a su agenda política de precampaña, aprovechó para presentar a quién considera que es "un militante de la promoción de la lectura", y recordar cómo conoció a Taibo II.

"Paco es un militante de la novela negra, es un militante de la promoción de la lectura, es un militante de la recuperación de la memoria histórica, pero es un militante político", indicó durante su charla de poco menos de una hora en la Alameda Central.

Lee también: "La M de machista se quedó atrás, ahora es la M de mujer", asegura Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que ha buscado a "Paco" cuando tiene decisiones o momentos difíciles ya que tiene conciencia política en lo que piensa y hace.

"Y yo por eso lo quiero tanto y por eso cada vez que tengo algún problema de decisión, también busco a Paco o momentos difíciles busco a Paco, porque en Paco hay consistencia política, entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace", aseguró.

Mientras tanto, el director general del Fondo de Cultura Económica, Ignacio Taibo II, dio su respaldo a Claudia Sheinbaum para ser la próxima Presidenta de la República porque "quiero votar por una presidenta que lee".

Lee también: INE desecha quejas por presuntas irregularidades de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García

"Una izquierda que no lee, no es izquierda, y por eso yo quería que lo presentara Claudia, porque quiero votar por una presidenta que lee, no por presidentes que no leen", aseguró.

Cabe mencionar que, Claudia Sheinbaum no asistió a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara debido a temas de agenda. Mientras tanto, Xochitl Gálvez, precandidata de la oposición, y el entonces precandidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, sí asistieron al evento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rcr