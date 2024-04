Camargo, Chih.— La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, cuestionó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de rechazar el registro de 40 mil mexicanos residentes en el extranjero que quieren votar en las elecciones del próximo 2 de junio.

“De por sí fue complicado darse de alta. Fue toda una historia que se pudieran dar de alta, fue muy difícil en los consulados sacar su credencial de elector. Fue muy difícil inscribirse y ahora que lo hicieron le quieren negar el registro a 40 mil personas. La verdad es que se pasa el INE. Ojalá se resuelva este tema y dejen a los mexicanos de los que nos sentimos orgullosos. El Presidente siempre dice que son unos héroes, pero a la hora de votar como que ya no le gustó”, señaló.

Entrevistada en su visita a este municipio, Xóchitl Gálvez aseguró que la mayoría de los connacionales que viven en Estados Unidos van a votar por ella.

Cuestionada sobre los spots que el INE lanzó este domingo para alertar a los ciudadanos de no dejarse manipular y que denuncien cualquier irregularidad, dijo que está bien esa campaña, pero debe ir más a fondo.

“Yo estoy convencida de que debe ser más contundente todavía, que debe de decir que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido político”, subrayó.

En el día 45 de su campaña electoral, justo a la mitad del camino rumbo al 2 de junio, aseguró que va creciendo en preferencias y “va a cerrar durísimo”. Dijo que comienza la segunda mitad de sus actividades proselitistas con fuerza y ánimo.

“Va creciendo y vamos a cerrar durísimo, ve el ánimo que hay en la gente. En Nuevo León, hubo un gran ánimo. Ayer en Ciudad Juárez, donde se supone que es un territorio Morena, la gente está volcada” en favor de la alianza PAN-PRI-PRD.

Ante la crisis hídrica que padece el país, la candidata se pronunció en favor de que el gobierno de México renegocie la entrega de agua a Estados Unidos, pactada para 2025.

Al encabezar un encuentro con miles de simpatizantes del PAN, PRI y PRD, alertó que estamos viviendo la peor sequía, por lo que no es posible cumplir con ese compromiso.

“Ya hay muy poca agua. Si llegamos al 20%, ustedes saben de la capacidad de la presa de La Boquilla, ya no va a haber riego para el ciclo que viene. Por eso es muy importante que el pago del agua a Estados Unidos que se tiene que hacer en 2025, hay que renegociarlo. Hay que sentarnos con Estados Unidos y decirle que no llovió, que no tenemos cómo pagar el agua y tenemos que buscar alternativas”, advirtió.

Acompañada de los exgobernadores Fernando Baeza y José Reyes Baeza, Xóchitl Gálvez se comprometió a defender el agua de Chihuahua.

Dijo que será la presidenta que más apoye al campo y propuso trabajar en un proyecto integral para ese sector.

“Necesitamos tecnificar el campo (…) Todos tenemos que ahorrar agua, porque agua hay. El tema es que hoy se ocupa más de 75% del agua en el campo y ahí es a donde tenemos que lograr una eficiencia”, remarcó, al subrayar que el gobierno de la 4T abandonó al campo.