El 24% de las quejas que ha recibido el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) durante el actual proceso electoral son por calumnia, y durante el último mes se han multiplicado.

Con corte al 27 de abril, la Comisión Permanente de Quejas del IECM ha recibido 961 denuncias de partidos y candidatos por presuntas conductas irregularidades, de las cuales 234 son por calumnia.

Hasta marzo, se habían recibido en total 108 quejas referentes a calumnias; es decir que durante este mes de abril se han disparado y se han elevado en más de 115%.

La presidenta de la Comisión de Quejas del IECM, Erika Estrada, comentó que Morena es el partido que más se ha quejado por conductas calumniosas durante el presente proceso electoral y criticó su actuar tras darse a conocer las medidas cautelares contra algunos de sus integrantes.

“Morena es el que más utiliza este recurso… Lo que me llama la atención de este asunto [que Morena critique las medidas cautelares] es que el partido político salió de manera anticipada a anunciar un criterio por parte de la comisión. Yo quiero pensar, porque Morena sabía que esta comisión ha venido resolviendo de esa forma, iniciando y concediendo medidas cautelares… se precipitan al manifestarse sobre esta queja, ya está la versión del acuerdo que aprobamos, algunas conductas se desechan, otras se aprueban, pero no tienen relación con lo que está manifestando Morena; no hay censura”, comentó a EL UNIVERSAL.

En este sentido, aclaró que no se prohíbe hablar del Cártel Inmobiliario, como lo está asegurando Morena, sino que únicamente se piden retirar 17 publicaciones de redes sociales. “No hay un tema relacionado con la censura o prohibición de la utilización en el lenguaje de alguna palabra, como lo han querido expresar, sino que simple y sencillamente se acota a retirar estas 17 publicaciones”, subrayó Erika Estrada.

Recordó que en la comisión que preside valora todas estas quejas y ven si cumplen con los requisitos para poder iniciarse. Una vez iniciadas analizan, por ejemplo, en el caso de la calumnia, la frase expuesta con información falsa o difamatoria que es motivo de la inconformidad.