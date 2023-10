La aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, volvió a deslindarse de la propaganda con su imagen que está por toda la capital del país.

A través de su red social X, se dijo agradecida por las muestras de solidaridad, apoyo y entusiasmo de todas y todos durante este proceso interno, pero pidió a sus simpatizantes su apoyo para lograr que éste se conduzca bajo los principios éticos de la Cuarta Transformación.

“En ese sentido, hago un llamado a mis simpatizantes y a la ciudadanía en general para que eviten el uso de mi nombre e imagen con fines propagandísticos. Asimismo, me deslindo de cualquier publicidad o actividad que no haya sido previamente aprobada por mí o mi equipo de campaña y que no esté claramente identificada como parte de mi plataforma política oficial”, escribió.

Finalizó su mensaje diciendo que sólo con honestidad, organización y la participación de todas y todos, logrará encabezar la Coordinación. “¡Juntas y juntos lo lograremos!”.

Esta no es la primera vez que Brugada se deslinda de la propaganda con su nombre, pues cabe recordar que, de acuerdo a la convocatoria de Morena, los aspirantes deben deslindarse públicamente de los espectaculares, pendones o bardas con su nombre e imagen.

