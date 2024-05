Ayer por la noche el candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, acompañó a Margarita Saldaña a su cierre de campaña en Azcapotzalco, y ahí aprovecharon para criticar a la administración capitalina por la persecución política en contra de los opositores.

“El gobierno prefirió detener a Pepe (José Valdés Navarro), tenerlo tres días detenido en lugar de agarrar a los delincuentes, en lugar de agarrar a los que le hacen daños a las mujeres, en lugar de agarrar a quien realmente lastima a nuestros jóvenes, prefirieron detener a un hombre que estaba apostado a un proyecto, ese acto lo hicieron porque están muy nerviosos, porque quieren hacer cochinadas y media, pero lo bueno es que ya se van”, aseveró Taboada.

En ese mismo sentido se pronunció la candidata a la reelección Margarita Saldaña, quien denunció que en un evento a donde iban a celebrar la unidad priista, con militantes de ese instituto político, “de repente llegaron como si fueran secuestradores personas a bordo de vehículos sin placas y enfrente de todos los asistentes y con jaloneos lo subieron a un carro, con una serie de mentiras, con acusaciones de otras personas, sin ninguna prueba, según como si fuera un delincuente en flagrancia, un delincuente electoral”.

“¡No estás solo!, ¡no estás solo!, no estás solo! y ¡Pepe!, ¡pepe! ¡Pepe!” se escucho en Jardín Hidalgo, donde los candidatos de la oposición daban sus discursos.

Taboada y Margarita Saldaña en cierre de campaña en Azcapotzalco. Foto: Omar Díaz

“A nosotros a los que estamos haciendo campaña, a los que vamos y damos la cara, a los que estamos ahí, sin hacerle daño a nadie solamente haciendo un ejercicio de libertad de expresión, nos tratan como delincuentes y cuantos delincuentes hay que los denunciamos y estamos esperando que la Fiscalía capitalina haga algo y cuantas veces hemos agarrado al ratero y nos dicen no, no nos lo podemos llevar porque no estaba en fragancia, pero a nuestros militantes, simpatizantes, a la gente que está con nosotros si la califican de delincuentes y si se la llevan como delincuentes”, acusó la panista.

Saldaña Hernández detalló que después llegó personal de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) para informarles que lo habían acusado de un delito electoral, por haber ingresado a un evento de campaña de la candidata.

Sin embargo, recordó que toda su campaña le han roto su propaganda, “nos han destruido nuestras lonas y mantas y que nos digan qué significa, incluso que se han subido a los balcones de las casas de los vecinos para arrancarla, pero a esos delincuentes no les hacen nada, no los ven, a esos delincuentes no los atrapan”, lo que provocó los gritos de los asistentes ¡fuera Morena!, ¡fuera Morena! y ¡ya se van!, “ya se van”, ¡ya se van!

Agregó que cuando la oposición denuncia o detiene a algún delincuente, la Fiscalía no los apoya, no resuelven el problema, “le hacen al cuento, no pasa nada y casi casi nos dicen váyanse cada uno con su golpe, así es como nos dicen cuando llegamos a detener a algún tipo que anda de delincuente, bajándonos toda nuestra propaganda”.

Reubicarán Fiscalía fuera de Azcapotzalco

Durante el cierre de campaña de Margarita Saldaña, Santiago Taboada insistió en que reubicará las oficinas de la Fiscalía General de Justicia capitalina, ubicadas en la colonia del Gas, y que saldrán de esa alcaldía debido a la inseguridad, basura e indigencia que han provocado en la zona, afectando, especialmente a los vecinos.

También aseguró que Azcapotzalco será el centro de las artes de la Ciudad de México, porque se va a terminar de construir la primera escuela del ramo en la alcaldía, y sostuvo que junto con Margarita Saldaña, quien refrendará su triunfo el próximo 2 de junio, también rescatarán el predio que ahora el gobierno capitalino le dio en pago al grupo Carso, del empresario Carlos Slim para la terminación de ese centro educativo, el cual por 18 años ha estado abandonado, pese a las estructuras y cimientos que dejó Margarita (Saldaña) y 46 millones de pesos para su avance.





