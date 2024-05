El candidato de la coalición Va por la CDMX a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada señaló que Clara Brugada está comenzando a poner pretextos para no respetar los resultados de la elección del próximo 2 de junio.

“Lo único que confirman es que esta ciudad se la vamos a ganar”.

En entrevista con medios, posterior al cierre de campaña de Lía Limón como candidata de la alianza PAN, PRI y PRD, a la alcaldía de Álvaro Obregón, Taboada señaló: “Nosotros lo hemos dicho. Lo ha dicho Lía, lo ha dicho Xóchitl, lo he dicho yo, nosotros vamos a respetar los resultados sea el que sea, pero que ya empiecen a poner pretextos, que las denuncias de los votos, del asunto que han venido diciendo esta semana, de que dependiendo cómo salen, lo van a respetar, lo único que confirman es que esta ciudad se la vamos a ganar”.

El 22 de mayo, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada indicó que tienen identificado que la alianza comprará votos para ganar el próximo 2 de junio e incluso que denunciará ante las instancias correspondientes. “Están desesperados. Tenemos identificado y vamos a actuar. En esta ciudad ya no hay compra de voto”.

Acude Taboada al cierre de campaña de Lía Limón

Santiago Taboada acudió al cierre de campaña de Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón. (Foto: especial)

Santiago Taboada se comprometió a mejorar su calidad de vida y reforzar el trabajo que ha hecho Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón y quien busca la reelección al cargo.

Taboada agradeció el apoyo que le han dado los habitantes de la demarcación e hizo un llamado a que salgan a votar el 2 junio para que llegue a la Ciudad de México un cambio verdadero.

"Yo quiero agradecerles porque han sido muchos días, muchos días de campaña, de que nos recibieron, de que pudimos platicar, y hay una cosa en la que todos coincidimos, que el cambio ya llegó a la Ciudad de México, y que lo más importante es que este 2 de junio salgamos a votar, que este 2 de junio no nos dejemos engañar por quienes durante 27 años no mejoraron la ciudad, no mejoró la seguridad, no mejoró el agua, no mejoró el metro, no mejoraron los hospitales, no mejoraron las escuelas de nuestras hijas y de nuestros hijos; no mejoró absolutamente nada", destacó.

Durante su mensaje, el abanderado del PAN, PRI, PRD para gobernar la capital, solicitó a los ciudadanos que cuando estén frente a la boleta "recuerden cuánto les falló el gobierno de Morena y por esa razón se tienen que ir".

"Acuérdense de cuando fueron a un hospital y no les dieron las medicinas, cuando estén en frente de esa boleta acuérdense cuando a ustedes o alguno de sus familiares los asaltaron, que se acuerden cuando se subieron al metro y el metro se detuvo, que se acuerden cuando en plena pandemia muchos se quedaron sin empleo y otros perdieron la vida. Cuando se acuerden de esas imágenes, solo hay una opción, el cambio en la ciudad con el PAN, con el PRI, con el PRD", concluyó.

