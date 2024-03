Casi medio centenar de especialistas en urbanismo, sustentabilidad, innovación tecnológica, cultura, movilidad, política y derecho constitucional, ayudarán a Salomón Chertorivski a delinear las acciones que proyecta como candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, para construir una Ciudad Inteligente, basada en evidencias y no en ocurrencias o dichos, como sucede en la administración actual.

Así lo expuso el abanderado naranja, al presentar públicamente este jueve a los integrantes de su Consejo Asesor del Nuevo Gobierno de la Ciudad de México, entre quienes están Demetrio Sodi, Laura Ballesteros y Samuel Sosa, entre otros expertos en diversos temas.

“De este ejercicio, saldrá el Plan de Gobierno que me tocará encabezar” explicó Chertorivski, al exponer que una Ciudad Inteligente como la que él proyecta, se construye en equipo, con ideas colectivas, y no en dogmas o en decisiones unilaterales, como ha pasado en los últimos años en la ciudad.

“Una Ciudad Inteligente se construye con política pública basada en ciencias, en datos, no en otros datos, en evidencia seria”, sostuvo ante integrantes del Consejo Asesor que acudieron a la llamada Casa Naranja de Movimiento Ciudadano, donde se llevó a cabo la presentación.

Consejo diseñará acciones para dar solución a los 12 temas

Dicho Consejo diseñará las acciones para dar solución a cada uno de los 12 temas que Chertorivski tiene identificados como prioridad para que los atienda en caso de resultar electo como Jefe Gobierno de la Ciudad de México, y entre los cuales destaca la seguridad, el agua, el transporte y la igualdad de género.

En ese sentido, al concluir el evento público, comentó que este viernes 8 de marzo no llevará a cabo actos de campaña, y cederá sus redes sociales a las candidatas del partido, como iniciativa propia, en el marco de la Marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Igualmente, aseguró que está listo para el Debate entre candidaturas a la Jefatura

de Gobierno, programada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para el próximo 17 de marzo, a las 20:00 horas.

“Ojalá no se raje nadie porque no es obligatorio acudir al debate. Entonces que vayan y podamos tener un debate, no de adjetivos y calificativos, sino de propuestas y soluciones”, expresó el aspirante naranja.

