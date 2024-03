El candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, se comprometió que de ganar la jefatura de gobierno construirá la primera línea del Metro que llegue a Xochimilco.

Durante un recorrido que realizó por la demarcación, y como parte de su primer acto como candidato, estuvo acompañado por las candidatas al Senado de la República, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas y el candidato a diputado federal por el Distrito 21, Oscar Olvera.

En su discurso ante habitantes de la demarcación habló de los problemas que enfrentan los habitantes de San Gregorio Atlapulco.

“El sur de la Ciudad de México ha sido apartada y desconectada del centro, norte y poniente, la gente que vive en la zona de San Gregorio y que tiene que acudir a las zonas céntricas de la capital puede tomarle hasta dos horas de ida y otras más de regreso a sus hogares y además, utilizando unidades de transporte público en pésimo estado, esto no puede seguir ocurriendo”, indicó Chertorivski.

“Cuando sea Jefe de Gobierno de esta ciudad, vamos a generar la primera línea de metro que llegue hasta acá, a Xochimilco”.

Antes de llegar a la plaza de San Gregorio encabezó una caminata con la batucada naranja. Tras su mensaje, recorrió las calles hasta llegar al mercado San Gregorio, un sitio que sufrió afectaciones tras los sismos de 2017, y que siendo entonces Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México reconstruyó los 153 locales que este mercado tiene.

Salomón Chertorivski encabezó una caminata con la batucada naranja. Foto: Especial

Salomón Chertorivski cerró la jornada de campaña con un recorrido en trajinera y una pega de calcas acompañado de las candidatas al Senado.

Mientras que la candidata de Movimiento Ciudadano, al Senado de la República, Alejandra Barrales, reiteró su compromiso con las niñas de la alcaldía Xochimilco junto a su compañera de fórmula, Sandra Cuevas, y el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, asegurando que en su regreso a la política velará por la educación, la seguridad y el trabajo para las mujeres.

“Han pasado seis años de un supuesto gobierno diferente y las cosas no han cambiado; la violencia hacia las mujeres no para y estoy segura que todas conocemos en las calles y colonias que están sufriendo, están siendo maltratadas y golpeadas porque el motor de esta ciudad somos las mujeres”, declaró ante la comunidad, “necesitamos mujeres libres y la mejor forma de apoyarlas es empoderarlas con empleo, con mujeres terminando la universidad: esa es la mejor preparación que podemos darles”.

Además, destacó la preparación de Salomón Chertorivski para gobernar en la Ciudad de México, sosteniendo que se levantará con el triunfo en las urnas el próximo 2 de junio.

“Nunca creí esas historias que me presagiaron, me dijeron que no iba a llegar lejos, ni estudiar ni entrar a lo político y no me lo creí. Estoy en este partido porque a nosotros nos dijeron que es un partido pequeño que no va a poder, pero lo mismo le dijeron a Enrique Alfaro y ahora se gobierna Jalisco; lo mismo le dijeron a Samuel García en Nuevo León y ganó. Otros partidos dicen que ya ganaron, pero yo no me lo creo”, mencionó la candidata.

Cuevas afirma que funcionarios no deben ganar más 50 mil pesos.

Sandra Cuevas, candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, anunció que la primera propuesta será que el salario máximo de los políticos, incluido el Presidente, sea de 50 mil pesos mensuales.

“Necesitamos ser congruentes, ser justos en los sueldos, así que la política no es para hacerse rico, no es para hacer plata, es para servir”.

Detalló que el sueldo de 50 mil pesos debe ser aplicable al Presidente de la República, a los gobernadores, al Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los senadores, a los diputados federales, a los diputados locales y a los alcaldes.

En tanto, dijo, deben aumentar los salarios de los policías, operadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, personal operativo de las áreas de servicios urbanos y limpia, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, entre otros.









