Desde las primeras horas del 2 de junio, miles de capitalinos se dieron cita, en algunos casos desde las 4 de la mañana, en las diferentes casillas del poniente de la Ciudad de México para ejercer su derecho al voto.

“Estamos aquí desde las 4 de la mañana formados para ser de los primeritos en votar”, dijo Fernando Molina, quien acudió a la casilla de la sección 4417, ubicada en Alabama 60, en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

A pesar del intenso calor que azotó a la capital desde temprano, los electores resistieron en largas filas, en algunos casos hasta por tres horas, con paraguas, sillas plegables o botellas de agua con tal de votar.

“Hay bastante gente viniendo a votar desde muy temprano, y sí está muy fuerte el sol, es incómodo quedarse parado por horas, pero es importante salir a ser escuchados y contribuir a nuestro país, a pesar de lo que cueste (...) Aunque sean dos o tres horas, aquí vamos a estar”, expresó Mónica Rosas, votante de Polanco, en Miguel Hidalgo.

Tanto jóvenes y primovotantes, como adultos y personas mayores de 90 años integraban las filas; algunos acudieron a las urnas con bastón, en silla de ruedas o con el apoyo de un tercero.

“Es muy importante que los jóvenes voten, y estoy muy contenta de ver a tantos participando, porque sin ellos no habrá nunca un cambio real (...) los jóvenes ahora sí saben de política y saben defender sus posturas con argumentos, y eso es bueno, apoyen a quien apoyen”, señaló Rosario García, de 90 años que llegó a votar en silla de ruedas.

“Si no me equivoco, somos casi 30% de la Lista Nominal, y esta vez he visto un voto joven mucho más amplio de lo que esperaba. Es importante que los jóvenes participemos porque la política nos incumbe a todos, y los jóvenes somos parte importante de este país”, dijo Juan Martín, de la sección 4417 de la Benito Juárez.

“Estoy muy conmovida, preocupada, afectada porque en este tiempo de elecciones ha habido muchos atentados a gente que se ha postulado”, señaló Sonia, vecina de la colonia Narvarte.

A lo largo de las casillas ordinarias de alcaldías como Miguel Hidalgo, Benito Juárez o Álvaro Obregón, los votantes reportaron una buena organización y un proceso sin mayores contratiempos, a diferencia de las casillas especiales, como la del Hospital 20 de Noviembre, en la colonia Del Valle Sur, en Benito Juárez, donde asistentes reportaron hasta ocho horas de espera y largas filas que le daban la vuelta a la cuadra hasta cuatro veces.

“El calor y la espera es horrible, pero uno quiere votar y esta gente no explica bien lo que está pasando (...) mi INE es de Estados Unidos, la saqué en San Francisco, California, y ya me regresé a vivir acá, entonces yo quiero votar, por eso estoy aquí”, expuso Cristina Argüello, una de las miles de personas formadas.

En Benito Juárez, donde hace unas semanas se registró olor a combustible en el agua potable, vecinos comentaron que su voto fue aún más claro por la ineficiencia de las autoridades capitalinas.

“Mi voto siempre fue así, pero desde que vi la ineficiencia del gobierno con lo del agua, lo tuve más claro”, afirmó Catalina, vecina de la colonia Del Valle Centro.

María Eugenia Monroy, de Santa María Nonoalco, aseguró que aunque se tuvo que esperar a que el agua se descontaminara, eso no cambió su postura, pues ya sabía por quién votar. “No. No hubo cambios, lo del agua ya ni modo, pero de todas maneras mi voto estaba”.

Hacia las 17:30 horas, las casillas tuvieron un ligero repunte de afluencia antes del cierre de la jornada electoral.

“Este día fue muy importante para todos, salimos a ser escuchados y a exigir un cambio. Vi a gente contenta, participando y con muchos ánimos de ayudar a su país (...) si lo tuviera que describir con una palabra, sería histórica”, concluyó Rocío Medina, habitante de la alcaldía Benito Juárez.