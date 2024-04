Monterrey, NL, 16 de abril- Graciela Villarreal Reyes, candidata de la coalición Morena-PVEM, a la alcaldía de El Carmen, Nuevo León, reanudó este martes su campaña para tratar de ser la primera alcaldesa del municipio, después que el pasado viernes sufrió un atentado contra su vida, incidente en el que resultó herido el fotógrafo José Luis Zúñiga, quien recibió un disparo de arma de fuego en en la parte posterior del cuello, unos centímetros abajo de la nuca y tras ser atendido de urgencia en el Hospital Universitario, ya fue dado de alta.

La aspirante dijo estar muy contenta, por estar viva, ya que Dios le dio una segunda oportunidad y al sentirse acompañada por todo su equipo de trabajo, “que no se raja, que sigue firme conmigo, eso me anima, me alienta a seguir adelante”.

Expresó ‘Chely’, como le dicen sus coterráneos, “después de todo lo que pasó, yo quiero darle vuelta a la página, sé que es algo muy difícil y que no lo puedo olvidar, que jamás lo voy a olvidar, pero quiero que sepan que aquí estoy firme y de pie, y nadie me va a hacer que me baje de la contienda, yo sigo firme y de frente”. Agregando que momentos antes de reanudar sus actividades de proselitismo, “me llevé la gran sorpresa por gente que no conozco, me vieron y se les salieron las lágrimas de alegría, al ver que estoy viva”.

También comentó que, “Dios me dio la oportunidad de estar aquí, de tener una segunda oportunidad de vida, y la voy a aprovechar para decir a los ciudadanos de El Carmen que si Dios me dio la oportunidad de estar aquí es para servir, es lo que me gusta hacer y es lo que he hecho durante mucho tiempo, voy a trabajar para ser la primera alcaldesa en la historia del municipio”

Por otra parte, hasta el momento, no se tiene información sobre los avances de la investigación del atentado en su contra, sólo que hay dos detenidos como informaron las autoridades, uno de los cuales, según testigos, accionó un arma contra la candidata, y al ver sus movimientos, el fotógrafo la empujó hacia un lado, y el impacto lo hirió unos centímetros abajo de la nuca.

Graciela Villarreal Reyes pide al gobernador de Nuevo León que ponga atención para esclarecer su caso

Villarreal Reyes, exigió, “que caiga quien tenga que caer, esto no se puede quedar impune, y le hago un llamado por segunda vez al gobernador Samuel García, porque no me ha mostrado ni siquiera una poca de atención hacia mi persona, creo que no nos merecemos vivir con esta inseguridad en el Carmen ni en Nuevo León”.

“Solicité que esperaba que tuviera la misma empatía como hicieron con otros candidatos a diferentes cargos en este proceso electoral, si no lo hizo, sus razones tendrá, pero espero que se de seguridad a todos como a mí, quiero sentirme segura en el municipio”, dijo la candidata.

Villarreal también comentó que se queda sin palabras ante los aspirantes a un puesto de elección popular que han sido asesinados, y que ya 250 tengan que contar con seguridad en todo el país. Señaló que lo suyo no fue un teatro o un show planeado como han dicho algunos de sus adversarios, pues si tienen alguna duda, que pidan información de la lesión que sufrió el fotógrafo de su equipo de campaña.

“Esto marcó nuestras vidas, no lo vamos a olvidar, estamos preparados para seguir adelante, no para superar este acontecimiento”, declaró. También aclaró que ha estado meditando mucho. “Aquí está mi esposo, mis hijos (un hombre y una mujer), y creo que esto, su apoyo, es lo que me mantiene firme y todo mi equipo que no me abandona, por ellos estoy aquí y por los ciudadanos: de pie, firme y con una madera que no le entra ni el aire”.

Les pide a los habitantes de El Carmen que reflexionen su voto, y le den a una mujer la oportunidad de servir. “Si creen que soy la mejor opción, lo voy a demostrar con trabajo, que es lo que sabemos hacer", concluyó.

