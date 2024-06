Miles de ciudadanos de diversos estados padecieron largas horas bajo una temperatura de 30 grados para poder ejercer su voto en la casilla especial de la sección 4797 instalada en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI; algunos lograron sufragar y otros no por falta de boletas electorales.

La fila comenzaba en la entrada del Centro Médico y seguía sobre avenida Cuauhtémoc, pasando la calle Doctor Márquez, entre baches y banquetas levantadas.

Jessica, originaria de Guanajuato, llegó a las 05:00 horas a las inmediaciones de la casilla y demoró ocho horas para ejercer su voto.

Comentó a EL UNIVERSAL que mucha gente aprovechó el desorden y la escasa vigilancia para mezclarse en la fila de las personas con discapacidad.

“Hay personas que llegamos antes de las 05:00 de la mañana, guardamos una fila, nos pusieron un número con plumón en el antebrazo, pero fue iniciativa ciudadana, porque los del INE llegaron a las 08:30 horas, y entonces la gente no respetó la fila inicial.

“Se realizó una segunda formación para personas en situación de discapacidad y adultos mayores, lo cual está perfecto, pero (...) decenas de individuos que no son familiares se colaron provocando la molestia de los que llegamos muy temprano”, expresó la joven de 27 años, mientras las personas que estaban formadas gritaban: “¡Fórmense, fórmense!, ¡número, número!”.

Ignacio, quien llegó a las 06:00 de la mañana proveniente de Oaxaca, manifestó que sólo había mil boletas, pero eran más de 3 mil ciudadanos formados.

“El problema es que hay mucha gente que se mete, que no respetan la fila y no dan chance de votar, tenemos que buscar otra casilla especial, entonces le preguntas al personal del INE y dan información imprecisa”, señaló.

Hay-lie González, de Torreón, Coahuila, dijo que llevaba cuatro horas formada y muchos de sus compañeros optaron por acudir a otras casillas. “La situación es muy complicada… es zona foránea, incluso es como si condicionaran el voto, porque no tienen las boletas suficientes”.

Entre empujones y gritos funcionarios de casilla informaron a los ciudadanos foráneos que estaban limitados de boletas; “hay una casilla especial en Félix Cuevas y en el Claustro de Sor Juana, también en la colonia Del Valle, para evitar que la gente se forme en balde… Aquí en Centro Médico sólo contamos con mil boletas”.

Ana y su esposo Marco, originarios de Aguascalientes, aprovecharon el tiempo para practicar juegos de mesa, y aseguraron que no se moverían hasta emitir su voto.

“Nos dijeron que no había boletas suficientes, que nos invitaban a retirarnos, entonces el INE está diciendo que nos retiremos y que debemos acudir a otras casillas que están exactamente igual y todos tenemos el derecho a votar y no pueden decir que por un tema de boletas o numeración no hay suficientes, es algo que deben solucionar.

“La gente del INE quería mandarnos a Félix Cuevas y es exactamente lo mismo, nos están invitando a retirarnos y no lo vamos a hacer porque es un derecho votar… que traigan más boletas, luego dicen que es electrónico, entonces es más fácil y no nos vamos a mover”, enfatizó Ana con evidente molestia.

Carlos, originario de Querétaro, también llegó a las 06:00 horas y comentó que el personal del INE arribó a las 08:30 horas e hicieron dos filas. “Desde muy temprano por parte de la sociedad civil nos enumeraron soy el número 86”.

Después de varias horas Carlos pudo votar y feliz de haberlo hecho dijo: “Sí se pudo… por un momento pensé que no lo lograría y que alguien más decidiría por mí”.

Lorena arribó a las 8:00 de la mañana a las inmediaciones del Centro Médico, pero optó por buscar otra casilla con la esperanza de poder ejercer su voto. En tanto un grupo de personas se concentró en la entrada principal y reclamaron a una funcionaria del INE que no se estaba respetando la numeración y que decenas de personas pasaban a votar sin hacer fila.

Ante esta situación, la funcionaria solicitó a las personas que regresaran a su fila y se comprometió a poner orden. Posteriormente empezaron a avanzar a paso lento, hasta que se agotaron las boletas.

