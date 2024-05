“Que se vayan los rateros y los que no creen que las cosas pueden cambiar”, aseveró el candidato a la Jefatura de Gobierno de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivski.

Al acudir al cierre de campaña de las y los candidatos de la alcaldía Tlalpan, donde recientemente ha habido declinaciones, el diputado federal con licencia pidió también que se vayan del partido los débiles de conciencia.

“Porque cuando todos te dicen: mejor vente a otro lado… que se vayan a los rateros, que se vayan los que no creen que las cosas pueden ser mejor, que se vayan a otro lado los débiles de carácter que se van por unos pesos en lugar de defender los principios y las causas”, comentó mientras los gritos de “fuera, fuera” de los asistentes no se hicieron esperar.

Lee también Salomón Chertorivski asegura que la CDMX no necesita divisiones: “sí hay una alternativa en todo”

Precisó que ya se lo decía su abuelita: “el hambre te tira y el orgullo te levanta, si uno no tiene causas, si no tiene principios, si no defiende con valor en lo que cree, pues entonces qué chiste tiene la vida”.

En este sentido, apuntó que no podría ver a los ojos a su esposa y a sus hijos, sino que se comportara con honestidad o defendiendo las cosas en las que cree.

“Creo que al final de la vida sí está la meta, pero también el cómo llegas a esa meta, es importante, es relevante y ahí se juega la vida misma. No es cierto esta cosa de qué el fin justifica los medios, que por ganar una candidatura, ganar un espacio público, se valga llenar de basura a la Ciudad, se valga gastar dinero público mal habido, se valga corromperse de tus ideales y tus propuestas con el fin de llegar”, apuntó.

Lee también Salomón Chertorivski valora si realiza cierre de campaña con concierto de rapero Aczino, tras lo sucedido en evento de MC en Nuevo León

Salomón Chertorivski dijo que es falso que una vez en el gobierno las personas cambian, pues, dijo, si tienes una vida sucia, no puedes tener un gobierno limpio. “Por eso yo les digo de frente y se los digo al equipo de Tlalpan: estamos muy orgullosos de ustedes, estamos orgullosos de qué se hayan levantado en los momentos de adversidad y que hayan defendido con toda pulcritud sus causas, sus principios, son honestos y eso vale la vida”.

Durante el evento, Marina Marti Meza, candidata a la alcaldía por el partido naranja, reiteró su compromiso con la Ciudad y con Tlalpan, subrayando la importancia de un gobierno cercano a la gente.

Al evento también acudió la candidata al senado Alejandra Barrales quien reafirmó su apoyo a la candidatura de Marina Martí, enfatizando la necesidad de una renovación en la política local y nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss