PVEM trabaja para ir solo en el 2024; pero son aliados de AMLO y Sheinbaum

El secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma, apunta que están construyendo un proyecto político para ir solos en las elecciones de 2024, pues con Morena no tienen alianza electoral, sino legislativa.

No obstante, en entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que si no cuentan con un candidato sólido, sí podrían ir en alianza, pero únicamente para la jefatura de gobierno porque para alcaldías y diputaciones traen buenos perfiles.

“Yo no te puedo decir en qué circunstancias nos vamos a encontrar en un año para ver candidatos, pero nosotros vamos a construir para ir solos. Si no construimos un candidato o candidata a la jefatura que creamos que va a hacer algo bueno para la Ciudad, pues también no estamos cerrados en ver los candidatos que existen para ver si se puede o no se puede hacer una alianza, pero no es la lógica”, expone.

Leer también: Papás llevan a su hijo por flemas al hospital y muere; Fiscalía CDMX descubre que ellos lo mataron a golpes

Por ejemplo, dice, cuando uno se casa es con el fin de vivir toda la vida con la pareja, pero nunca está descartado el divorcio, “nosotros vamos a construir para ir solos, pero no podemos descartar tampoco tajantemente que no (ir en alianza), pero solamente sería para una jefatura, porque para alcaldías y diputaciones tenemos unos grandes posibles candidatos”.

En este sentido, se aventura a decir que con sus posibles aspirantes podrían dar la sorpresa e incluso ganar hasta tres alcaldías, “pues a veces se piensa que se necesita estar con el grandote para ganar y no necesariamente es así”.

De igual forma, asegura que su registro no está en riesgo si deciden, como hasta ahora, ir solos para las elecciones del próximo año “y hasta en una de esas yo me lanzó, no me descarto (para la jefatura de gobierno) si veo muy mal a los candidatos de los demás, pues no quiero dejarles la Ciudad en sus manos”.

Subraya que están capacitando y dando cursos legislativos a sus cuadros para que, en caso de ganar, no tengan que tener una curva de aprendizaje.

Jesús Sesma acepta que el voto cascada, es decir sufragar por un sólo partido para todos los puestos de elección popular, afecta a los partidos medianos como ellos, por lo que pide a los capitalinos ser más responsables de su voto y ver a los candidatos “porque hay alcaldes y alcaldesas nefastas”.

Deja claro que los aspirantes que sean excluidos de los otros partidos tienen las puertas abiertas del PVEM, como ya lo hicieron con el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, aunque la única condición es que tengan amor por el planeta y que le apasionen los temas de sustentabilidad y bienestar animal.

Aclara que si bien su proyecto es ir solos, seguirán siendo aliados del presidente y la jefa de gobierno.

“Independientemente que nuestro trabajo está siendo para ir solos, nosotros no vamos a claudicar tampoco en apoyo en el tema legislativo ni al señor presidente, ni a la jefa de gobierno aquí en la Ciudad… aunque no necesariamente votamos todo lo que nos digan, aunque nosotros como oposición tenemos que darle todas las herramientas necesarias para que les vaya bien, nadie quiere que le vaya mal al presidente porque le va mal al país, y nadie quiere que le vaya mal a la jefa de gobierno porque le va mal a la Ciudad”, indica.

Menciona que la gente ya está harta de los pleitos entre los partidos y políticos, y recalca que los ciudadanos deben ser conscientes de a quién le dejan la Ciudad, diputación y alcaldía y no irse por el voto cascada.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.