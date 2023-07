“Estoy puesta y dispuesta", dijo Beatriz Paredes Rangel al llegar a registrarse como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio Va por México.

A la Torre Azul, acompañada de Rubén Moreira y otros priistas, arribó para su registro.

En punto de las 13:00 horas, la senadora Paredes Rangel se registró como aspirante a la candidatura presidencial, ante el Comité organizador del Frente Amplio por México.

Lee también Tumban la mañanera en YouTube por derechos de autor; AMLO pidió canción de Bad Bunny y Grupo Frontera

La legisladora llegó caminando apoyada de un bastón, al que le llamó "’bastón de mando’, como le dicen en mi Pueblo", y arropada de integrantes de su partido quienes le gritaron "Presidenta" "Presidenta".

“Estamos en un momento histórico del país, es momento de definir si será el periodo de una vida democrática o una regresión autoritaria. Gobernar a este país es un asunto serio, no es una broma, requiere de personas serias, con experiencia y ética, por eso seguimos adelante en este proceso, sin ocultar ni disfrazar mi biografía, no tengo cola que me pisen, aporto una historia de congruencia, honradez y convicción en favor de México ", declaró tras recibir su constancia por parte de las y los integrantes del Comité.

Paredes Rangel entregó uno a uno los documentos que le fueron requeridos: acta de nacimiento, copia de credencial para votar, currículum vitae, exposición de motivos, declaración 3 de 3 en materia de transparencia y declaración 3 de 3 en contra de la violencia, entre otros.

Con información de Luis Carlos Rodríguez