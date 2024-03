Saltillo, Coahuila. - Al expresar su compromiso de apoyar a la juventud mexicana, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, prometió impulsar un programa de vivienda para jóvenes, con créditos accesibles para que puedan adquirir un departamento o casa propios.

En un encuentro con más de 3 mil jóvenes, consideró que la mayoría de este sector de la población aún vive con sus padres debido a lo difícil que es adquirir un crédito hipotecario.

“Nosotros queremos apoyar a todos aquellos jóvenes que quieren salir adelante, y una buena noticia: va a haber apoyos para que tengan su propia vivienda”, anunció al encabezar el evento “Jóvenes Sin Miedo X24”.

Informó que de ganar las elecciones, mantendrá las becas que se entregan a los jóvenes que no estudian, pero además incrementará los apoyos para aquellos que estén inscritos en un centro educativo.

Lee también: Mi prioridad, recuperar seguridad pública en este México ensangrentado: Xóchitl Gálvez

Por otra parte, anunció que como incentivo, los estudiantes recibirán cada mes una tarjeta para adquirir datos de internet y no gasten en este rubro.

Explicó que para combatir la deserción escolar por la falta de dinero, se apoyará a los jóvenes para que tengan transporte gratuito, lo que se hará en coordinación con los gobiernos estatales de todo el país.

“Yo quiero jóvenes que no tengan miedo a divertirse. Jóvenes que no les dé miedo salir con el temor de no regresar a su casa. Quiero jóvenes emprendedores, que no tengan miedo a emprender su propio negocio”, expresó.

Gálvez Ruiz señaló que -de llegar a la Presidencia- trabajará y se esforzará todos los días para que todos los jóvenes mexicanos logren sus sueños.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv