El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, aseguró que invertirá todo lo necesario para dotar de agua a Topilejo, además de combatir la inseguridad que se apoderó de la zona. “Vamos a regresar la paz”, afirmó.

Al acudir a la “fosfo feria” en San Miguel Topilejo, que se realizó en la plaza principal, señaló que es inaceptable que el sur de la Ciudad dote de agua y aire a toda la capital y sus habitantes carecen del líquido.

“No puede ser que ustedes nos regalen agua y aquí no tengan, es simplemente inaceptable. Haremos la inversión que se necesite para que Topilejo tenga agua. Se los digo de frente, lo tenemos que hacer y lo tenemos que lograr”, dijo.

Lee también: PRI aspira a tener más de 900 mil votos con Santiago Taboada y Lía Limón

“El agua que tomamos y el aire que respiramos es gracias al bosque del sur de la Ciudad y por eso lo tenemos que cuidar. Para quienes habiten en el sur de Tlalpan, vamos a tener el programa de pago por servicios ambientales: el programa Guardianes del Bosque”, destacó.

Chertorivski explicó que este programa, que presentó durante el Segundo Debate Chilango, iniciará con 12 mil plazas para los habitantes del sur de la Ciudad.

“Necesitamos bosque para muchos años. Si no cuidamos el bosque, simplemente no tendremos Ciudad. Quienes habiten en el sur de Tlalpan, en Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y la parte sur de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa vamos a hacer el programa por pago de servicios ambientales, les vamos a dar un salario a quienes quieran dedicarse a reforestar y cuidar el bosque”, indicó.

También cuestionó que la inseguridad se haya apoderado de la zona de Topilejo al grado de que la ciudadanía no quiera salir de noche de sus casas.

“No puede ser que a las nueve de la noche no se pueda entrar, que esté vacía, porque la inseguridad es la que manda en Topilejo, porque no se puede ya salir seguro de las casas, cuando anochece. Me cuentan que las mujeres tiene miedo de estar solas en las calles de Topilejo, como en el resto de la Ciudad”.

Se comprometió a construir la mejor policía del país, y solicitó a los asistentes que salgan a tocar puertas y convencer a los vecinos que hay una opción para un mejor futuro.