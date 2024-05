En el día 84 de la campaña electoral, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, visitó dos barrios emblemáticos de la Ciudad de México: Tepito e Iztapalapa, donde se reunió con simpatizantes, a quienes aseguró que desde la Presidencia apoyará a los capitalinos para combatir eficazmente a la delincuencia, con mayores recursos presupuestales, mejores policías y una Guardia Nacional con mando civil.

En Iztapalapa, bastión de Morena, la aspirante presidencial arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, al acusarlo de entregar el país a los criminales, dejando a la deriva a la población.

Puso como ejemplo el caso del niño Dante Emiliano, quien fue asesinado el pasado miércoles en Paraíso, Tabasco, y cuya muerte, dijo, es responsabilidad del Primer Mandatario.

“La muerte de Emiliano en Tabasco es de las cosas más dolorosas que hemos vivido. Emiliano murió diciendo ‘¡no me quiero morir!’, ¿y qué dice el Presidente hoy? Que lamenta la muerte de Emiliano, de ese niño, pero dice que nosotros lo queremos afectar a él.

“No, señor Presidente, es su responsabilidad, usted dejó crecer a la delincuencia, usted dio abrazos a los delincuentes, usted fue a abrazar a la mamá de El Chapo, usted fue seis veces a Badiraguato. Usted le ha entregado este país a los criminales. ¡Se acabó!”, expresó.

Previamente, en el corazón de Tepito, encabezó un mitin ante cientos de comerciantes en el Centro Deportivo Kid Azteca, donde Cuauhtémoc Blanco, ídolo americanista y actual gobernador con licencia de Morelos, oriundo de esa demarcación, llegó a jugar algunas cascaritas en su adolescencia.

Acompañada por Santiago Taboada, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Gálvez Ruiz prometió a los comerciantes apoyo, certeza y orden para seguir trabajando. “Yo sé lo que duele vivir en la pobreza, yo sé lo que cuesta salir de ahí, pero también sé que se puede y lo vamos a hacer juntos. Tengan la certeza que van a contar conmigo para sacar a sus hijos y a sus familias adelante. Vamos a trabajar juntos, yo creo en el comercio ambulante”.

Recordó que cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo logró acuerdos con los comerciantes informales para ordenar su actividad.

Por otro lado, la candidata pidió votar en la Ciudad de México “seis de seis”, en favor de los candidatos del PAN, PRI y PRD al Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso local, la Jefatura de Gobierno, las alcaldías y la Presidencia de la República.

“Tengan la certeza que vamos a ganar porque nosotros vamos a escuchar, no a insultar. Vamos a ganar porque vamos a respetar, no a humillar. Vamos a ganar porque vamos a unir, no a dividir. Yo voy a gobernar para todos. Para rojos, amarillos, azules, verdes, naranjas, morados, guindas, lo que sea. Porque este México sólo si está unido va a salir adelante. Basta de odio. Basta de división”.

Dijo que desde la Presidencia de la República apoyará a la Ciudad en el tema del agua y la ampliación del Metro.

Cerca de las 13:45 horas, la candidata presidencial llegó a Tepito, se bajó de su vehículo y caminó una cuadra para llegar a la cita con sus simpatizantes, encabezados por Alejandra Barrios y Diana Sánchez Barrios, lideresas de los comerciantes informales. En ese tramo, saludó a los comerciantes que se le acercaron, cargó y besó a algunos niños y se tomó algunas fotos con jóvenes que portaban las playeras del Cruz Azul y el América, los dos equipos protagonistas de la final del futbol mexicano.