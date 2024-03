Puebla.— La inseguridad, violencia política, el temor a perder programas sociales, inconformidades partidarias por la selección de candidaturas y una contienda cada vez más cerrada serán factores, de acuerdo con especialistas, que influirán en las elecciones de Puebla, donde se renovará la gubernatura, diputaciones y alcaldías.

“En la última elección Morena perdió algunos de los municipios más importantes y creo que, si bien Morena se muestra fuerte en algunas encuestas, parece que la elección se ha venido cerrando”, dijo la investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Claudia Ramón Pérez.

Casi cuatro millones 900 mil electores elegirán a su próximo gobernador entre tres opciones: Alejandro Armenta Mier, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza-FxM); Eduardo Rivera Pérez, de la alianza Mejor Rumbo para Puebla (PAN-PRI-PRD-PSI), así como Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC).

En el quinto estado con más votantes estarán en disputa 217 presidencias municipales, así como 26 diputaciones de mayoría relativa y 15 de representación proporcional.

Puebla ha sufrido en los últimos años vaivenes políticos como la muerte, en un accidente aéreo, de la gobernadora panista Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, quien mantuvo el control político durante casi una década en la entidad; posteriormente, el fallecimiento del gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta. Ambos casos desdibujaron el ambiente político.

En este proceso electoral, advirtió la especialista, los programas sociales serán uno de los factores que incidan en las votaciones, pues se jugará con el temor entre la población de perderlos si gana el candidato de la oposición.

La investigadora destacó que la violencia política podría influir y puso como ejemplo el reciente asesinato del precandidato único de Morena a la alcaldía de Acatzingo, Jaime González.

“Hay que analizar este asesinato, si es por la violencia que estamos viviendo o tendría que ver con estos procesos electorales (…) Hay que ver quiénes impulsaron esa candidatura”, cuestionó.

Ramón Pérez alertó de la difusión de noticias falsas que incidirían en las campañas, por lo que consideró que los medios de comunicación y una ciudadanía más alerta frenarían la desinformación: “Eso me parece que puede incidir en la elección y por eso se requiere de una ciudadanía sensible a detectar las noticias que no sean verdaderas”.

Pleitos internos

Para la académica Claudia Ramón Pérez, la molestia entre la militancia morenista por la imposición de candidaturas a diputados locales y alcaldías será un factor que influya en los resultados electorales.

“En el interior de Morena existe molestia entre sus militantes por la forma autoritaria en la selección de candidatos, incluso por cómo han privilegiado con candidaturas a personajes que llegan de otros partidos por encima de los de la propia militancia”, dijo la analista.

Y es que en las últimas semanas ha crecido la inconformidad de los llamados “morenistas puros” por la asignación de candidaturas a personajes ligados al PRI, lo que derivó en que la propia candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, en una visita a Tehuacán, aclarara que se han privilegiado candidaturas que ganan elecciones por encima de la militancia.

“Eso muestra de que las cosas en Morena están bastante dañadas”, comentó la investigadora y consideró que se debe seguir de cerca la actuación de algunos personajes, como el diputado federal y aspirante al senado, Ignacio Mier, quien públicamente pidió a la militancia levantarse ante las injusticias.

Esa inconformidad de la militancia advirtió que puede derivar en un posible voto diferenciado de dicha alianza, pues el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) llevarán candidatos propios para diputaciones y alcaldías.

“Ya sea por la necesidad de conservar el mínimo de 3% de la votación, el PVEM y el PT llevan candidatos propios en municipios importantes y esto tiende a dividir el voto de la coalición Sigamos Haciendo Historia, sobre todo cuando estos partidos ayudaron a reforzar el triunfo de Morena en la elección extraordinaria”, comentó.

Del lado de la oposición, la investigadora mencionó que los partidos PAN, PRI y PRD han podido resolver mejor la selección de las candidaturas, a pesar de que “caló” la reelección de personajes en algunos municipios.

“El candidato que lleva la alianza opositora [Eduardo Rivera Pérez] tiene un posicionamiento más positivo que negativo, contrario al candidato de Morena Armenta Mier”, manifestó.

En términos generales, serán varios factores los que influirán en los comicios en Puebla, una entidad que ha estado marcada por la tragedia política.