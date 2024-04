Jorge Álvarez Máynez pidió que el incidente del domingo pasado, en que Claudia Sheinbaum fue interceptada por un presunto grupo delictivo, en su paso a Tapachula, Chiapas, sea investigado pues es preocupante “sea montado o no”.

“Vi el video, me preocupa cualquiera de los posibles escenarios, haya o no haya sido un montaje, que una candidata a la presidencia pueda ser interceptada de esa forma, pueda ser prácticamente retenida de esa forma, es preocupante. Lo haya hecho quien lo haya hecho, aunque sea con fines de los que sean, y ojalá se investiguen”, expresó en rueda de prensa desde San Andrés Cholula, Puebla, donde vistió la Universidad Iberoamericana.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) expresó su solidaridad con la candidata presidencial de la alianza Juntos Haremos Historia, pero también con el medio de comunicación Latinus, pues consideró que el Presidente de México lo ha atacado de forma excesiva.

Leer también: AMLO debe investigar y no culpar a medios tras incidente de Sheinbaum con encapuchados en Chiapas: Xóchitl Gálvez

También expresó que, pese a la gravedad del hecho, en el que hombres encapuchados detuvieron a la candidata para pedirle que “se acuerde de la Sierra” cuando llegue al poder, él no reforzará sus medidas de seguridad pues confía en que la gente lo cuida.

“No, no creo que necesitemos más seguridad. Yo me siento muy cuidado por las personas de este país. No tengo ningún miedo porque no he hecho nada indebido.

“Pero yo no comparto lo he dicho, puedo tener coincidencias en materia de política social con el presidente, puedo tener coincidencias y reconocer que es un presidente que tiene aprobación de los mexicanos, pero no comparto su actitud frente a la crítica, frente a la disidencia, frente al periodismo que lo cuestiona y los señalamientos que hizo de ese medio en particular me parecen excesivos y yo no los puedo compartir”.

Leer también: Latinus rechaza señalamientos de AMLO al insinuar montaje por video donde encapuchados interceptan a Sheinbaum

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/rmlgv