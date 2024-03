"Prefiero quedarme como espectador”: Chertorivski tras señalamientos entre Taboada y Batres “Yo me hago un lado, me quedo de espectador, que se echen los misiles, que quieran que se ataquen de corrupción, a mí no tiene nada que atacarme”, aseguró el abanderado de MC

“Yo me hago un lado, me quedo de espectador, que se echen los misiles que quieran, que se ataquen de corrupción a mí no tiene nada que atacarme”, aseguró Chertorivski tras señalamientos entre Taboada y Batres. Foto: Especial