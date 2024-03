Cuernavaca.- Líderes de los partidos PAN, PRI, PRD y RSP condenaron el atentado que sufrió ayer el candidato a la alcaldía de Cuautla, Jesús Corona Damián, por lo que exigieron a las autoridades estatales generar un protocolo de protección para los candidatos y para los ciudadanos que emitirán su voto el próximo 2 de junio.

Los dirigentes del Frente Opositor realizaron una conferencia de prensa en el interior del Congreso de Morelos, y desde ahí el presidente estatal del PRD, Sergio Prado Alemán, afirmó que al menos una docena de candidatos a diferentes cargos de elección popular se bajaron de la contienda electoral por amenazas que recibieron.

Precisó que las amenazas alcanzaron a candidatos a presidentes municipales y regidores, por lo que en municipios como Temoac, Zacualpan de Amilpas, Jantetelco y Amacuzac, el PRD decidió no postular.

"Candidatos a regidores de las diferentes planillas en algunos municipios han sido amenazados, lo que ha llevado a que en algunos municipios no postularemos candidatos, (porque) como partido para no poner en peligro a estos compañeros. El PRD ha tenido resistencia porque la gente que ha decidido ponerse al frente ha sido amenazada", dijo en conferencia de prensa.

Anoche el candidato a presidente municipal de Cuautla por el PRI-PAN-PRD-RSP, Jesús Corona, fue objeto de un ataque armado cuando regresaba de la Fiscalía Regional Oriente, donde presentó una denuncia por amenazas de muerte en cuyos mensajes le pidieron “bajarse” de la contienda electoral.

Corona y su escolta, el Mayor Marquez, resultaron ilesos del ataque perpetrado alrededor de las 20:15 horas, porque la camioneta en que se trasladaban es blindada. Fueron al menos 10 impactos de arma de fuego dirigidos hacia el frente del vehículo, dijo el mismo exalcalde.

En este contexto, el líder del PRI estaba, Jonathan Márquez, señaló que la candidata a la presidencia municipal de Temoac recibió amenazas fuera de su casa con hombres armados para pedirle que se baje de la contienda y hace unos meses, en periodo de precampaña, balearon el domicilio del candidato a la alcaldía de Tetecala.

En su turno, Vinicio Limón Rivera, dirigente de la Federación de Trabajadores de México (CTM) y candidato a una diputación federal por el V distrito, denunció que ha recibido amenazas para bajarse de la contienda electoral, pero no tiene miedo porque tiene el respaldo de la CTM.

"No tengo problemas por las amenazas para seguir con la campaña que he iniciado, saben perfectamente bien que si se meten conmigo se meten con la CTM del estado; yo creo que le van a pensar un poquito, no nos vamos a bajar, les vamos a ganar en las urnas, porque conocemos todas sus estrategias pero ellos no saben de que somos capaces nosotros de ganarles en las urnas", precisó.

Piden a diputados no autorizar licencia a Cuauhtémoc Blanco

En la misma conferencia de prensa, la candidata del Frente Opositor en Morelos pidió a los diputados locales no autorizar la licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para que participe en los comicios de este año por una diputación federal plurinominal, porque supuestamente busca fuero para evadir la acción de la justicia.

De igual manera se pronunció en contra de la aspiración de la Jefa de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Tomazas Merino, que contiende por una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), porque, en opinión de Meza Guzmán, lo que pretende es un manto de impunidad debido a que presuntamente es la principal operadora política financiera de Blanco Bravo.

