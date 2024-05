Alfa González asegura que busca la reelección en Tlalpan para seguir trabajando y avanzando en el resurgimiento de la alcaldía, la cual estuvo abandonada por Morena durante seis años, por lo que augura que el partido guinda no volverá a gobernar este territorio, pese a toda la guerra sucia y elección de Estado que se vive.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la candidata de la coalición Vamos por la CDMX no descarta que haya violencia física durante la recta final de la campaña, pero aclara que no se va a dejar y sostiene que su contrincante de Morena no tiene experiencia para gobernar y que lo único que ha hecho es hacer campaña anticipada durante tres años.

Asevera que su campaña es de propuestas y que la gente los recibe con mucho cariño, pero acepta que también hay violencia, pues bajan sus pendones, los tapan, vandalizan, se roban las lonas, y algunos vecinos le gritan groserías durante los recorridos. “Pero son los menos, la verdad es que la gente nos recibe bien en todas las colonias, por más complejas que sean. Ha sido una campaña propositiva, hablamos de los resultados que obtuvimos y de lo que vamos a seguir haciendo”.

Lee también: El Congreso necesita ser contrapeso: Francisco Olvera; iniciativas de AMLO han sido excesos, dice

¿Es una campaña más violenta que la que se vivió hace tres años?

—Absolutamente, en redes sociales nos atacan, nos calumnian, hemos presentado denuncias a la Fepade, he presentado 17 quejas al IECM y no ha pasado nada, sólo en una de ellas resolvieron que bajaran dos videos en donde me calumniaban, pero fuera de eso no ha habido ninguna acción; también he hecho denuncias en la fiscalía, pero no pasa nada porque nos enfrentamos a una elección de Estado.

Precisa que el jefe de Gobierno, Martí Batres, se convirtió en jefe de campaña y recordó que ya se han suscitado hechos de violencia muy graves en varias alcaldías.

Achaca esta violencia a la desesperación de Morena, porque van a perder la Jefatura de Gobierno y porque quieren hacer de todo por recuperar Tlalpan.

“Tlalpan es una alcaldía prioritaria para ellos, ahí vive una de las aspirantes presidenciales y el Presidente y ellos tienen una instrucción particular, en el caso de la Ciudad, de recuperar Tlalpan a como dé lugar. Tenemos un ejército de servidores públicos del gobierno de la Ciudad y federal vestidos con chalecos de Morena, utilizando los programas sociales a favor de su candidata”.

¿Su movimiento está en riesgo de perder Tlalpan?

—No, vamos a continuar al frente de la alcaldía a pesar de las difamaciones, de las calumnias y a pesar de las mentiras vamos a continuar gobernando Tlalpan… la gente está harta de Morena, está harta de lo que hizo Claudia (Sheinbaum), de la impunidad, tenemos muchas cosas qué cobrarle a Claudia, hay muchas plazas que ella autorizó y que ahora tenemos problemas por falta de agua.

La candidata del PAN, PRI y PRD confía en no llegar a los grados de violencia contra candidatos que se han visto en otras alcaldías como Iztapalapa y Cuauhtémoc. Precisa que es una mujer institucional y pacífica, “pero tampoco me voy a dejar”.

¿Cree que haya violencia física en esta recta final de la campaña?

—No lo descarto, pero tampoco les tengo miedo. Soy una mujer que si me buscan para dialogar, hablamos, siempre voy a estar receptiva al diálogo, es el lema de mi campaña: ‘Sigamos abriendo puertas’, pero, insisto, no me voy a dejar y no voy a permitir que le hagan daño a alguien de mi familia, ni de mi equipo, ni de quienes me apoyan, no lo voy a permitir.

En este sentido, dice que su rival de Morena, Gabriela Osorio, no tiene experiencia para gobernar, además comenta que su paso por el Congreso fue deficiente y que durante tres años ha hecho una campaña anticipada.

Lee también: Carolina Viggiano y Francisco Olvera se registran como candidatos al Congreso federal

¿Por qué Alfa González quiere reelegirse?

—Lo que queremos es seguir trabajando en favor de la gente porque durante estos dos años y medio hemos logrado hacer que Tlalpan resurja de un deterioro impresionante que tenía, venimos de la peor administración que había tenido Tlalpan, además de la pandemia.

Y, fundamentalmente, porque hemos dado resultados, hemos podido recuperar espacios deportivos, públicos, iluminar la alcaldía, hemos logrado rehabilitar escuelas, calles y banquetas… hemos avanzado en toda la alcaldía y aún faltan cosas por hacer, por eso es que queremos seguir al frente de esta alcaldía.

Comenta que uno de sus principales logros ha sido iluminar Tlalpan, pues se ha cambiado 85% de las luminarias; además de la rehabilitación de espacios públicos que llevaban años sin mantenimiento; y la recuperación de áreas verdes, pues la demarcación es el “pulmón de la Ciudad de México”.

En este sentido, adelanta que en caso de ganar la reelección buscará que Tlalpan sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad por sus áreas verdes para que, a través de esto, se puedan seguir protegiendo los bosques y dichas áreas.

De manera adicional, refiere que durante su administración se firmó un convenio con Reforestamos México y se hizo un censo del arbolado urbano para cuidar todas las áreas verdes, parques y jardines. Acepta que se enfrentan al problema de la tala y la sequía, pero que se mantendrán trabajando para el cuidado de estos pulmones.

Se compromete a construir 100 parques de bolsillo, a seguir alumbrando los pueblos y barrios originarios, contratar más policías y colocar más cámaras de videovigilancia en los focos rojos.

Asimismo, promete seguir repavimentando y tapando baches; continuar con las podas de árboles; garantizar el suministro de agua y evitar inundaciones; y seguir invirtiendo en los programas sociales. “No vamos a quitar ningún programa social”, sostiene.

“Vamos a seguir atendiendo todos los sectores de Tlalpan para que siga siendo una ruta turística para la Ciudad y el país… y vamos a seguir trabajando para que Tlalpan siga resurgiendo”, argumenta.