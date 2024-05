Francisco Olvera, exgobernador de Hidalgo, compite en el actual proceso electoral por una diputación federal por Pachuca, ciudad en la que ha vivido y hecho política por años.

Afirma en entrevista con EL UNIVERSAL que busca llegar al Congreso para generar consensos, acuerdos, y también para que el congreso pueda seguir siendo un contrapeso efectivo ante políticas e iniciativas que, como las del presidente López Obrador, han sido excesivas, dice.

Olvera compitió y derrotó a Xóchitl Gálvez por la gubernatura de Hidalgo en 2010. Desde entonces, recuerda Olvera, Gálvez ha sido una guerrera, pues ha seguido luchando pese a todo.

Leer también: Carolina Viggiano y Francisco Olvera se registran como candidatos al Congreso federal

EL UNIVERSAL: Gobernador cuéntenos, ¿por qué quiere usted ser diputado federal, ahora por el distrito de Pachuca?

Francisco Olvera: Y ahora que viene este proceso creímos necesario hacer un trabajo para levantar el partido y reorganizar el trabajo político desde la oposición. Eso dijimos pensando en lo que pase en el estado, pero fundamentalmente considerando que a nivel nacional -en caso de que no ganara Xóchitl Gálvez, que yo creo que va muy bien- yo creo que hay un voto, como ella misma ha dicho, hay un voto oculto que se puede y se va a manifestar el 2 de junio, en caso de que ella no ganara.

Por eso es importante buscar los equilibrios en el Congreso de la Unión. No hay que olvidar que en la Cámara de Diputados es donde se aprueban cosas importantes, entre otras, el Presupuesto de Egresos de la Federación, de ahí la importancia de asegurar los equilibrios, de que la sociedad esté bien representada y que la oposición se organice con un espacio de real competitividad.

EU: AMLO ha planteado en esta legislatura incluso iniciativas que no han transitado y ha pedido el voto masivo, el voto parejo para su partido, para hacer realidad su “Plan C”, que entre otras cosas implica la elección de jueces por el voto popular. Usted está diciendo que quiere llegar al Congreso para hacer contrapeso.

FO: Sí, efectivamente, yo creo que las iniciativas del Presidente, salvo una que otra que más o menos pueden ser aceptables, sobre todo las que buscan modificar a la Constitución, yo creo que son un exceso. Lo que buscan es darle al Presidente mucho más poder, son reformas regresivas que hacen que el partido y su Presidente tengan un poder absoluto como pasaba en los 70´s – 80´s; situación que la sociedad logró cambiar, que la sociedad pudo ir mejorando hasta un Estado totalmente democrático, para eso el INE es totalmente ciudadano, siempre se ha confiado y creído en el equilibrio de la Suprema Corte como un poder autónomo, totalmente autónomo e independiente precisamente a que vía el juicio de amparo pone coto y límite al exceso del poder presidencial, del poder ejecutivo. De caminar esa reforma sería regresar a tener un partido absolutista en el poder, pero regresar a un centralismo y a un presidencialismo que rayaría en el totalitarismo.

EU: ¿Qué opinión le merece el gobernador Menchaca?

FO: Es un pachuqueño que conocemos de toda la vida, es una gente preparada que conoce al Estado, sabe de las necesidades; lamentablemente el esquema de Morena es también centralizar recursos y darle menos a los gobernadores, necesitamos darle al Gobierno del Estado, que tenga la capacidad de recuperar su capacidad de respuesta y es lo que queremos trabajar, yo creo que podemos confiar que habrá una buena coordinación con el gobernador Menchaca una vez que nos podamos constituir como diputados federales.

EU: Ahora Xóchitl es la abanderada de la coalición PRI, PAN, PRD que está ahí todavía peleando y puede dar una sorpresa, cómo ve esa contienda presidencial para este 2 de junio

FO: Efectivamente conozco a nuestra amiga Xóchitl Gálvez, paisana afortunadamente. Sé que es una guerra, no se vence, tan es así que después de la contienda siguió luchando electoralmente, compitió para una senaduría, no se dio, y esto no le impidió seguir trabajando y luchando, compitió para la alcaldía de Miguel Hidalgo y la ganó, compitió para la senaduría y al menos se instaló en la primera minoría. Es una persona que no se vence fácilmente, que sabe de los retos y del esfuerzo que esto conlleva.

Leer también: Anuncian a Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada como los principales oradores de la próxima marcha de “Marea Rosa”

Apoyo a las mujeres

FO: En lo personal vemos, yo veo que al Gobierno Federal no le gusta, no tiene la mentalidad de apoyar a las mujeres, todo lo que sean problemas con mujeres lo aparta, lo ve en lo colectivo, ahí están las becas colectivas, las becas para ninis, la beca para adultos mayores, ahí está la beca sembrando vidas, ahí están los beneficios, pero todos los temas que directamente se vinculan con problemas de la mujer no los atiende: salud, seguridad, violencia, violencia en el hogar, violencia de género fuera del hogar, maltrato en el trabajo, todo este concepto de mujer el presidente no lo atiende.

Por años, por décadas funciono el sistema nacional para prevenir, sancionar, combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, es un esquema que parte del Gobierno Federal y este sistema se repite en los estados, durante el sexenio de López obrador este sistema no ha funcionado porque no tiene un criterio de género, no asimila el tema feminista. Nosotros en Hidalgo hace años creamos un centro especial para atención de los problemas de las mujeres que funciona actualmente entre Tula y Tepeji y se le llama “La Ciudad de las Mujeres”, es un espacio institucional del gobierno, de atención, donde lo mismo hay Ministerio Público especializado en mujeres, juzgado familiar, juzgado penal, albergues, refugios para mujeres violentadas con todo y sus familias, atención médica, psicológica, psiquiátrica si es el caso; no solo se dan cursos de capacitación para que aprenda a hacer algo la mujer sino donde se le da un esquema cultural mayor porque el empoderamiento de las mujeres no solo depende que aprenda a hacer una manualidad o que aprenda a hacer pan, pasteles o gelatinas, no va ahí, sino que aprenda como administrar, como mejorar un negocio, cómo llevarlo, darle un esquema cultura nuevo para buscar un verdadero empoderamiento. Incluso nos sugerían que en ese tipo de lugares pudiera haber un refugio para las mascotas de la familia, porque luego el señor cuando es agresivo corre a todo mundo y hasta las mascotas tendrían que tener un espacio ahí de atención.

Está “Ciudad de las Mujeres”, ya funciona en Tepeji del Río, entre Tula y Tepeji ya demás es un espacio atendido solo por mujeres, de tal manera que lo que se hizo hace años en Tepeji se buscara -eso es una propuesta personal ya- hacer en Pachuca, en la Zona Metropolitana donde se ha incrementado sin duda alguna los distintos indicadores de violencia hacía la mujer.

EU: Busca replicar, ahora con financiamiento federal “La Ciudad de las Mujeres” en Pachuca, ¿por qué no llevarla a otros estados también?

FO: Bueno porque en Pachuca vivimos todavía el tema, pero si se logra que esto verdaderamente lo abrace, lo entienda el Gobierno Federal, yo estoy seguro que con Xóchitl Gálvez sí lo podemos hacer, bueno de ser nuestra presidenta por supuesto que el planteamiento no sería crear una sino crear un modelo en aquellas zonas metropolitanas donde los indicadores de problemas de la mujer son de todo tipo, son mayores, pero al menos mientras buscaría yo que el piloto otra vez se hiciera en Pachuca.

La ciudad de Pachuca tiene un problema muy grave su infraestructura tiene más o menos 10 años que no se atiende debidamente, que no hay inversión, todas las calles de las colonias están llenas de baches, ahorita tenemos un problema de falta de agua, no porque este faltando agua, agua hay en el subsuelo sino porque las líneas de distribución hace años que no se le da el mantenimiento adecuado; luego la mitad de Pachuca está sobre dos cerros, está en partes altas, esto siempre es un reto técnico para surtir, bueno hoy hay colonias o comunidades que les cae cada 15 días, cada mes el agua…llevar recursos e infraestructura, por un lado el agua que es fundamental hacerlo y por otro lado recuperar la infraestructura de la ciudad, repavimentar calles, hay colonias que tienen 30 – 40 años que mejor hay que revisar desde origen como están las líneas de agua y de drenaje para hacer las cosas bien, hay que llevar dinero para infraestructura a Pachuca y al Estado,

Hidalgo como estado pobre como pasan con otros -quiero pensar- Colima, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Oaxaca requiere del apoyo federal para tener movimiento económico, depende de inversión en la infraestructura. En los últimos años este gobierno, el de López Obrador, les ha ido quitando recursos a los estados, por eso tienen menos dinero para invertir, ha mandado demasiado dinero a sus obras insignia mismas que no funcionan y necesitamos trabajar desde el Congreso de la Unión para que los estados recuperen su capacidad de invertir y por lo tanto estados pobres como el nuestro eso es una derrama económica que beneficia a toda la población, eso hay que recuperar.

EU: Esto le parece a usted prioridad ¿entonces? La recomposición del sistema.

FO: Del sector salud y que tendría que ser no una iniciativa personal sino de una colectividad de los diputados. Lo mismo el tema de la seguridad pública, el Gobierno Federal ha ido minando, minando y minando la capacidad de dar seguridad pública en lo local o en delitos locales, no de fuero federal. Los estados tienen menos capacidad, no hay recursos para fortalecer a los Tribunales Judiciales, no hay recursos para fortalecer al Ministerio Público, a las Fiscalías y sobre todo a los cuerpos de seguridad, todo se quiere concentrar en la Guardia Nacional y no le está alcanzando el aire y el gas. Necesitamos recomponer el Sistema Nacional de Seguridad Pública para regresarle capacidad a estados y municipios, con propuestas como las que ha hecho Xóchitl Gálvez de que tengan mejor salario, mayores prestaciones a todas las personas involucradas tanto en las policías como en las del Ministerio Público, en las Fiscalías, desde luego tecnología moderna, capacitación mayor, armamento, que tengan la última tecnología en armas y vehículos, cámaras, sistemas satelitales, todo lo que ahora se puede usar para mejorar la seguridad pública.

También como grupo colectivo, como bancada y coalición tenemos que recuperar el esquema de educación, al presidente le gusta que los jóvenes no aspiren, que ahí se queden. Él quiere que los programas sociales sirvan para mantener pobres a los pobres, para mantener su base electoral, nosotros creemos que los esquemas de bienestar y seguridad social, los programas deben de servir para que los pobres salgan de pobres, uno de ellos fundamental es el sistema educativo, queremos jóvenes competitivos; durante su curso en los diferentes niveles como cuando terminen su educación estén listos para el mercado laboral, que sean jóvenes altamente competitivos. Hoy necesitamos más que darles doctrina necesitamos darle lo que la ciencia permite, lo que la investigación todos los días arroja para tener una sociedad de mejor nivel en cuanto a la preparación se requiere. Faltan estos temas, no pueden ser bandera de un solo diputado sino tiene que ser bandera colectiva.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc