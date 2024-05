León, Gto.- A once días de las elecciones, el presidente estatal del PAN, Eduardo López Mares, acusó públicamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del espionaje que realiza la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional a las candidatas y candidatos panistas, a quienes les sacan fotografías y toman videos.

“¿A quién se las mandan?, no lo sabemos, pero es un espionaje político de parte de la Guardia Nacional”, dijo el líder político.

Ante las candidatas de Acción Nacional en León, Alejandra Gutiérrez, y en Irapuato, Lorena Alfaro, han denunciado la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en sus actos de campaña, sin ser requeridos, lo que genera incomodidad a las personas que asisten porque los ven portar armas de alto calibre.

“Hoy hay una persecución por parte de la Guardia Nacional, por parte del Ejército a nuestras candidatas y candidatos del PAN”, denunció.

Dijo que las fuerzas federales están incomodando a la sociedad, y bajo el argumento de la supuesta seguridad están amedrentando, pero algo más grave es, quizá, el espionaje político, acotó.

Eduardo López Mares pidió a la ciudadanía que no se amedrente, que no les dé miedo, porque falta poco para que se vaya Morena desde todos los ámbitos y aquí en Guanajuato no va a entrar.

La tarde de este miércoles López Mares anunció la incorporación al PAN de al menos siete mil personas que renunciaron a la militancia de Morena en el municipio de Silao, por desaprobar la candidatura del morenista Carlos García, que, dijo, enfrenta una denuncia por acoso sexual y tiene a la ciudad como un basurero.

En la rueda de prensa estuvo acompañado de seis ex liderazgos de Morena, entre ellos integrantes del Ayuntamiento, que se quitaron los chalecos color guinda, y se pusieron la camisa blanquiazul, para sumarse a la candidata a la Presidencia Municipal de Silao, Melanie Murillo.

La regidora Ruth Granados explicó que se adhiere al Partido Acción Nacional el 35 por ciento de la estructura, de los 20 mil votos que Morena obtuvo en las elecciones pasadas.

Dijo que es imposible apoyar a un partido que traiciona sus propios ideales y principios. “No existe la transformación que nos prometieron. Decidimos en este proceso electoral declinar a favor del Partido Acción Nacional porque nos queda muy claro que, más allá de los colores, son las personas que encabezan las que nos van a garantizar una mejor vida para los ciudadanos”, exclamó.

A su vez, López Mares reiteró la meta de lograr un millón 600 mil votos en las elecciones del 2 de junio.

