“Tenemos que parar a como dé lugar la situación de violencia que vive México”, advirtió la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, al participar en un encuentro con la comunidad de la Universidad Panamericana. “Por eso tomé la decisión de ser la candidata a la Presidencia de la República”, afirmó en su mensaje.

Ante los estudiantes universitarios que le aplaudieron en diversas ocasiones, puntualizó que los mexicanos “no podemos seguir permitiendo que asesinen a nuestros jóvenes”, tras lamentar las masacres en las que las principales víctimas son hombres y mujeres jóvenes.

Dijo que le encantaría que el país estuviera bien y que ella no celebra que México esté mal. “Yo no celebro el dolor de las madres buscadoras de sus hijos, yo no celebro la matanza que se dio ayer en Guerrero, donde dos grupos se enfrentaron y se habla de 12, de 20 muertos, nunca sabremos. (…) yo pensé que había visto lo más grave cuando estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco y que uno de los compañeros asesinó a los otros compañeros.

“Yo pensé que había visto lo peor, pero después vimos a 11 jóvenes asesinados en Salvatierra, Guanajuato, que estaban en una posada y este fin de semana vimos que asesinaron a 7 jóvenes”, lamentó.

Narró que en su reciente visita a Washington, tuvo un encuentro en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y un encuentro con legisladores, donde ellos argumentaron que el fentanilo está matando a los jóvenes de Estados Unidos.

Subrayó que el fentanilo le ha cobrado la vida a más de 200 mil personas en Estados Unidos, en su mayoría jóvenes, “pero aquí las armas que provienen del dinero por la venta del fentanilo están matando a los jóvenes mexicanos”.

