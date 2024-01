Al pedir que no crean en las fake news, la precandidata presidencial de la coalición"Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum aseguró que, en lo "todo lo que viene" no habrá gasolinazos, pues aclaró que así no es la autollamada "4T".

"No les crean a las "Fake News", que dicen que hubo gasolinazos así no es la 4T", dijo en un video en redes sociales durante su visita al estado de Chihuahua.

Claudia Sheinbaum señaló que, principalmente en el período del expresidente Enrique Peña Nieto, y sexenios anteriores, cada principio del mes había un aumento de las gasolinas, pero que ahora no es así con el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador.

"No solo no ha aumentado la gasolina en términos reales sino que inclusive ha disminuido un poco. Incluso el año pasado que fue un año difícil por la guerra en Ucrania", indicó.

La precandidata presidencial mencionó que las gasolinas y diseño son un insumo fundamental para la economía del país y que López Obrador decidió que estás no aumentarán su precio en el país y que por ello también decidió en el 2021 crear Gas Bienestar por el aumento de Gas LP.

Cabe mencionar que, a principios de este 2024, la precandidata a la Presidencia de la República por la oposición, Xóchitl Gálvez, acusó al gobierno federal de mentir en torno a que no habría gasolinazos, y acusó que, se está vendiendo en 30 pesos por litro en algunas regiones del país

Por otro lado, Sheinbaum se reunió con agricultores, productores y representantes de la comunidad menonita de Chihuahua y aseguró que se va a garantizar la soberanía alimentaria para todos los rincones del país pues es la meta principal en la que se debe trabajar.

‘’Nuestra apuesta tiene que seguir siendo la soberanía alimentaria’’, puntualizó.

Tras escuchar algunas de las inquietudes actuales del sector, Claudia Sheinbaum puntualizó en que existen aspectos que se deben de trabajar para garantizar que el campo mexicano siga siendo fructífero, pero en especial para lograr que las personas que se dedican a la agricultura alcancen el bienestar en su día a día, como es el caso de la construcción de modelos de financiamiento justos, pero particularmente, la tecnificación del uso del agua y de las energías renovables.

“Durante años me dediqué al uso eficiente de la energía, y en el caso del agua es lo mismo, (el uso eficiente de este recurso) es el agua más barata, lo que genera mayor productividad en el campo y lo que nos va a permitir tener una solución de largo plazo”, añadió.

En el encuentro, representantes de las y los agricultores de la comunidad menonita, destacaron la importancia de abrir puertas de comunicación con el gobierno para poder seguir produciendo de manera eficaz los alimentos de todos los mexicanos y mexicanas, un tema que aseguraron podrá ser posible de la mano de Claudia Sheinbaum.

‘’A México le hace falta una mujer curtida como tú, una mujer fuerte, inteligente, capaz, pero una mujer de inteligencia, cordial, una mujer de corazón como tú, una mujer que sepa entender la tierra’’, comentaron.





