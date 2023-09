El Presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, afirmó que su partido está listo para enfrentar al "dinosaurio" en 2024, en alusión al Frente Amplio por México.

Al encabezar la tercera sesión del Consejo Nacional del partido guinda, sostuvo que no temen enfrentar a la candidata del Frente opositor, a quien calificó como "un personaje Fake".

"El pueblo sabe que la Presidencia de la República no es ya más ni para principiantes, ni para aprendices, en junio estaremos frente a frente con ese dinosaurio, no nos arredra el desafío que hoy nos presenta el conservadurismo, vamos a derrotarlo en unidad, vamos contra esa élite conservadora, desconectada de las necesidades y aspiraciones del ciudadano común, vamos contra esa élite que pretende representar y gobernar a un pueblo que no conoce ni entiende", declaró.

Durazo Montaño aseguró que, con los resultados de la encuesta, "hemos cumplido con la responsabilidad que nos confirió este consejo nacional".

"El resultado de este ejercicio es definitivo nuestro movimiento sale ahora fortalecido de un proceso limpio democrático transparente y con un resultado incuestionable: ‘Es Claudia’", indicó.

El líder guinda aseguró que dicho mecanismo que fue pretendió ser imitado por el "Frente conservador", "pero la naturaleza antidemocrática de quiénes están ahí, los llevó a traicionar sus propias reglas y reducirse a un rosario de simulaciones, engaños, mutuos y declinaciones obligadas, que evidenciaron la imposición de una candidatura resuelta desde un inicio en la cúpula del grupo que añora los privilegios de antaño".

Agregó que el resultado de ese proceso "fue un personaje pintoresco, folklórico y fake".

"El pueblo sabe que ahí no encontrarán trigo limpio, sabe que en su paso por el poder denigraron la administración pública a niveles de vulgar coyotaje y proveedores de patrimonios personales, es imposible que conservadores y neoliberales construyan un país distinto al que nos heredaron, con los mismos responsables de haberlo hecho trizas", sentenció.

Frente a 280 consejeros, entre ellos gobernadoras y gobernadores, dirigentes locales, dirigentes de partidos aliados, legisladores y legisladores federales, así como las corcholatas Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, y Manuel Velazco, Durazo dijo que con los resultados de la encuesta "el pueblo ha decidido que la Presidencia de México pase de manos del compañero Andrés Manuel López Obrador a manos de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo".

