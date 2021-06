Muy pocas propuestas, violencia y show, en campañas

Politólogos y expertos en temas electorales advierten que en las campañas electorales de 2021, que concluyeron en el último minuto de ayer, predominaron la falta de propuestas y la confrontación entre actores políticos, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en figura central de las descalificaciones a la oposición y a las autoridades electorales.

Además, advirtieron que la elección del domingo 6 de junio será una votación para definir si se está del lado del presidente López Obrador o en contra de su proyecto político.

En entrevistas, los exconsejeros electorales María Marván, Marco Antonio Baños y Benito Nacif consideraron que predominaron otros aspectos más que las propuestas de los candidatos en beneficio de la ciudadanía; otros factores que jugaron un papel importante fueron el crimen organizado y la violencia política, y pronosticaron una participación de más de 50% de los votantes.

El presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, opinó que hasta el centro del país no se alcanzan a percibir muchas de las propuestas que sí hubo en las campañas locales e, incluso, dijo que en los estados se dieron muchas propuestas y buenas, por lo que es muy injusto decir que las campañas y los candidatos “valen madre”.

“Hubo muchas propuestas, algunas muy buenas, otras malas. También ataques, y el balance es positivo. Si se observa desde la Ciudad de México, pues no se ve nada, pero si se recorre el país y se ve todo lo que se propuso en las campañas para gobernador y alcaldes, hay una enorme variedad, o hasta quienes no hicieron nada como la candidata en Guerrero de Morena, pero hay un amplio abanico de propuestas y también de ataques. Creo que las agresiones son positivas para que la gente esté informada, es un balance mixto”, dijo Ugalde Ramírez.

Consideró que el ver que esta elección sólo se trató de una confrontación entre López Obrador y la oposición, es una visión muy chilanga, “pues esta contienda son 32 comicios locales de varios candidatos con diversas biografías, con propuestas de todo tipo, y para diputados federales es una elección de López Obrador con su narrativa de la 4T y una coalición opositora que señala que eso es un riesgo, esa es una segunda contienda, pero comparada con la primera, es de menor cuantía y de menos potencia”, precisó.

El politólogo José Antonio Crespo aseguró que en esta campaña las propuestas de la Cuarta Transformación fueron las mismas de hace tres años, las que hizo López Obrador: apoyo a los pobres y programas sociales, pero de parte de la oposición no hubo un planteamiento nuevo, en cambio predominaron los ataques, las descalificaciones, así como el recordar corrupciones o errores de este sexenio. Destacó que más que propuestas hubo bailes y malabares.

“La elección va a ser entre refrendar su gobierno o rechazarlo. Los que votan por él es porque están contentos con el proyecto y quieren que continúe, y los que no, básicamente es por la razón inversa, no les gusta lo que está pasando, sientes que puede estar peor, que vamos mal y le quieren poner un freno a través de otro partido. Ya sea que voten por MC o por PRI, PAN y PRD, claramente no están contentos con lo que está pasando”, dijo Crespo Mendoza.

El exconsejero del INE, Baños Martínez, subrayó que este proceso electoral tuvo algunas características que no son usuales como la violencia con más de 88 asesinatos entre candidatos y precandidatos, el intervencionismo del Presidente de la República incumpliendo medidas cautelares del INE y algunos criterios del tribunal, y las críticas en las mañaneras a sus adversarios políticos y la violencia política de género.

Anticipó que será una contienda muy competida y para él, en la renovación de la Cámara de Diputados estuvieron ausentes las ideas, “no hay una propuesta que algún candidato haya posicionado en la sociedad y que uno la recuerde, no hay intención de modificar X o Y en beneficio del país”.

La exconsejera del INE, Marván Laborde coincidió en la falta de propuestas, en los ataques y en los números musicales de los candidatos, así como el choque entre la oposición y el Presidente. Acusó que el Jefe del Ejecutivo federal estuvo muy activo en la lógica de denostar a la autoridad electoral y haciendo propaganda desde la mañanera, “pero no diría que fue el único.

Rechazó que MC esté jugando del lado del Presidente, y si es comparsa de López Obrador, no entiende qué está haciendo en Nuevo León o en Campeche, donde es claro que las candidatas de Morena pueden perder.

La politóloga Maite Azuela dijo que esta campaña tiene la característica que por la cantidad de cargos que se van a elegir, la polarización quedó en el extremo con el discurso del Presidente con el bloque de partidos de oposición y también dijo que la violencia política llegó a límites extremos, sobre todo por el número de candidatos asesinados y lamentó la impunidad.

“Definitivamente el Presidente participó más de lo que le corresponde a la figura presidencial en un proceso electoral. Él violó las leyes y las reformas electorales que promulgó cuando era oposición y cuando señalaba los abusos de utilización de espacios y recursos públicos para hacer promoción electoral desde el Ejecutivo”, dijo Azuela Gómez.

El exconsejero Nacif Hernández afirmó que esta será una de las campañas marcada por el intervencionismo ilegal del Presidente y añadió que esto no sólo se dio en las mañaneras, sino a través de la Fiscalía General de la República actuando como comparsa de López Obrador para intimidar o amenazar a candidatos y esto ya se había visto en 2018 con el panista Ricardo Anaya.

“Cuando las autoridades electorales toman decisiones contrarias a los intereses de Morena y de sus aliados, tuvimos a López Obrador y a Morena en confrontación y ataque a las autoridades y al Tribunal Electoral”, dijo.

Nacif Hernández expuso que su expectativa de participación supera 50%, “la más alta en elecciones intermedias”.