Como cualquier otro festival de música, entre canto, diversión, cerveza y marihuana se llevó a cabo el Máynez Capital Fest para celebrar el cierre de campaña presidencial de Jorge Álvarez Máynez, en el que, al igual que la mayor parte de su movimiento, los jóvenes fueron el alma.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) entró al Auditorio Blackberry, en la Ciudad de México, como una estrella de rock con la canción Woman, de la banda Wolfmother, y sonriente agradeció a su auditorio por “demostrarle al país que los jóvenes no son apáticos” y lograron cambiar el guion de la contienda.

“Queremos darles las gracias por lo que han hecho, por demostrarle al país que decía que los jóvenes eran apáticos que somos una generación de cristal los millennials, que somos una generación de cristal los centennials, les demostramos que no es que no nos interese la política, sino que no nos interesa su política”, dijo ante un recinto lleno que coreaba su nombre.

Previamente a su llegada, freestylers como Darwin Dco, El Sense, L-Cone, T-Killa, Yoga Fire, Dee y la banda de rock Penny Pacheco se encargaron de entretener al público con música mientras disfrutaban refrescos, cerveza y marihuana.

“Recuerden que el próximo presidente de México dijo que nadie más a la cárcel por fumar mota”, celebraron los artistas entre el humo de la cannabis que encendieron frente a los jóvenes, quienes hicieron lo mismo.

“Este país va a cambiar, va a ver el futuro. Nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana, nunca más; nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo, nunca más”, dijo el político de 38 años al entrar en escena.

La mayoría de los asistentes manifestaron a EL UNIVERSAL haber acudido al evento por su propio pie, encantados por las propuestas progresistas del exlíder de la bancada naranja que en su discurso nuevamente se pronunció como lo hizo en su visita a 50 universidades del país.

Gorras, playeras, pulseras, stickers, tenis e indumentaria fosfo, fosfo fueron portados por los presentes, que también cantaron Presidente Máynez y se tomaron foto en los stands con la M de Máynez y el águila insignia del partido.

“Nunca más vamos a permitir desarrolladores inmobiliarios, constructores, proveedores de gobierno, medios de comunicación que pagan las campañas y se cobran a lo chino y cancelan el derecho de las personas a la vivienda y cancelan los derechos de las personas para tener un país con dignidad. Nunca más lo vamos a permitir”, prometió a los jóvenes, a quienes reiteró que cambiará la forma de hacer política en México.

“Mi campaña no la hicieron los espectaculares ni llenó de basura la ciudad. Mi campaña la hiciste tú con tu cartel, mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de tu escuela, mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes y este festival. Este festival es para darles las gracias porque yo podría el día de mañana no estar aquí, pero el cambio lo harán ustedes”.

Mientras tanto, un joven del público le lanzó un peluche del Dr. Simi, como si Álvarez Máynez fuera un artista y en reconocimiento a su batalla en estos 90 días de recorrido por el país.

“El cambio no lo va a hacer un presidente. No lo hizo Fox, no lo hizo Morena, el cambio lo van a hacer ustedes, y quiero darles las gracias porque este va a ser un país donde la gente viva feliz y para vivir felices la música, los conciertos, el derecho a la felicidad van a ser una normalidad. ¡Muchas gracias!”, dijo.

El encuentro cerró con un concierto a cargo de freestylers que hicieron batallas y de la banda Porter, que ya había acompañado anteriormente al candidato, quien en todos sus mítines demostró que la música es una parte importante de su vida y que en el cierre de campaña no sería diferente.

Compromisos

Legalizar y regular el consumo de marihuana, que ningún jóven sea encarcelado por consumir esta droga.

Libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, que ninguna de ellas se encarcelada por abortar.

Prohibición de financiamiento ilícito de campañas políticas, principalmente de desarrolladores inmobiliarios, constructores, proveedores de gobierno, medios de comunicación.

Garantizar seguridad, justicia e igualdad para todos los ciudadanos de México.

Garantizar vivienda y actividades culturales a los jóvenes.