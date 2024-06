La dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México reiteró que peleará por recuperar una diputación plurinominal que le fue retirada tras la aprobación de un acuerdo modificado por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para asignar diputaciones de Representación Proporcional.

Durante la tercera sesión de la Coordinadora Estatal de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, el líder del partido, Alejandro Piña, dijo que no permitirán que una “decisión simulada” de algunos miembros del IECM les quite la curul que ganaron en las urnas para Roberto Isaac Mejía, quien fue el integrante más votado en la alcaldía Tláhuac y representa, además, una acción afirmativa.

"Nosotros somos un movimiento y salimos a la calle teniendo a los mejores candidatos: Máynez a la presidencia y Salomón Chertorivski en la Ciudad, quiénes irrumpieron en la escena y cambiaron el juego, movieron los números, pero esa confianza bajó y se transfirió a nuestras candidaturas en la ciudad y ustedes, todos, efectivamente transmitieron en tierra ese mensaje e imagen de nuestro movimiento y lo generamos en conjunto, este casi 10% que alcanzamos es un trabajo entre todos", dijo.

Añadió que con esta "fuerza colectiva y horizontal" logró conseguir cuatro diputaciones, encabezada por Paty Urriza, siendo la más votada del partido y la segunda respecto a otros en su Distrito, seguida de Luisa Ledezma y Roberto Isaac Mejía.

“En este momento nosotros estamos peleando este tema de la sobrepresentación que nos ha quitado un diputado. El primer acuerdo nos daba de manera natural cuatro espacios y con esta trampa nos restan uno, pero eso es injusto. No vamos a dejarlo así, no vamos a parar, es un diputado nuestro que no irá solo a pelear, sino lo vamos a pelear entre todas y todos, nos lo ganamos y vamos entre todos a defenderlo. Tenemos ruta jurídica muy clara, pero si tenemos que hacer presión, lo vamos a hacer para que no se salgan con la suya a través de trampas y billetazos”, aseguró.

Durante su intervención, Piña Medina minimizó los pocos integrantes del instituto político que decidieron cambiarse a otra opción, quienes, a pesar de su decisión, no afectaron la votación.

Al respecto, el legislador Royfid Torres González y próximo coordinador de la Bancada Naranja en Donceles, destacó el papel de todas las personas candidatas y la figura de Salomón Chertorivski como la mejor opción para gobernar esta ciudad, determinantes para incrementar la votación en más de 300 por ciento, con 531 mil 712 votos, equivalentes al 9.9% de la elección a diputados, en comparación con 2021, donde alcanzó 139 mil 522, que representó el 3.5%.





