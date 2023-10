El aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que Morena le ganará a la oposición en 2024.

En entrevista, en el Deportivo 18 de marzo, tras sostener un encuentro con la base trabajadora de la Ciudad, dijo que es muy respetuoso de sus compañeros de Morena y de oposición, pero que dijo que le ganarán a la derecha el próximo año.

“Sí, por supuesto, estoy convencido que Morena va a ganar en el 24. Yo siempre he sido muy respetuoso de todos los compañeros, compañeras de Morena, obviamente, y de los de oposición. Siempre vamos a conducirnos con absoluto respeto a cualquier persona que quiera participar en una elección, siempre”, afirmó.

Lee también: Encuesta: García Harfuch y Margarita Zavala lideran carrera para la CDMX

Cuestionado sobre los lineamientos para la aplicación de la encuesta en la Ciudad, expuso que se realizará una encuesta interna de Morena y dos espejo. Respecto a estas últimas apuntó que las escogerá el partido y dejó en claro que está conforme con este modelo; además destacó que la unidad prevalecerá en el movimiento.

Respecto a la críticas por aparecer junto a René Bejarano, Garcia Harfuch agregó que escucha a todos y todas para sacar un proyecto.

A pregunta expresa de si esto podría afectar su imagen, destacó que “no, siempre nos conducimos con transparencia y la idea es nunca reunirse en lo oscurito. Lo que ven, así como los eventos que vieron ayer, los que vieron antier, los que todos lo hacemos públicamente”, aclaró.

Durante su mensaje a la base trabajadora, comentó que en él tienen a un amigo que siempre les va a hablar con absoluta claridad de lo que que se puede hacer y lo que no. “Y en esa mesa de confianza, y en ese diálogo de confianza que ustedes me han permitido tener, eso es lo que yo les puedo asegurar, que siempre vamos a tener e incrementar esa confianza y que no vamos a defraudarlos jamás”.

Lee también: Gustoso por los resultados de la encuesta, dice Harfuch

Omar García Harfuch subrayó que en esta primera etapa de la transformación, que impulsa en presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, uno de sus mayores aciertos ha sido la puesta en marcha de diversas reformas en materia laboral.

“Él derribó el mito de los impactos negativos que la derecha dijo durante décadas para no incrementar el salario mínimo de las personas. Sumado a la implementación de la Reforma en materia de Acceso a la Justicia Laboral, la conciliación obligatoria, la democracia sindical, la paridad y el acceso a los derechos humanos laborales”, aseveró.

Recalcó que su compromiso es dar continuidad a todo lo que nos ha dado resultados y fortalecer la promoción, respeto, garantía, y protección de los derechos humanos laborales, “consolidar la reforma laboral y seguir impulsando una modernización sindical que dé respuesta a los retos del mundo laboral actual”.