Al perfilarse como “el caballo naranja” de la contienda presidencial, Jorge Álvarez Máynez asegura que Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena, es su rival a vencer y no Xóchitl Gálvez, del frente opositor.

Confía en que el próximo mes de marzo, cuando inicie su campaña, se disputará la preferencia de los mexicanos contra la aspirante oficialista y, para junio, Movimiento Ciudadano (MC) alcanzará la grande con “lo nuevo” que tiene el partido bajo la manga.

“Soy el caballo naranja en la carrera presidencial y mi competencia es con Claudia Sheinbaum. Tengo una mentalidad para ganar la Presidencia”, aseveró el precandidato único emecista en una charla con EL UNIVERSAL.

El aspirante más joven por la Presidencia en casi un siglo afirmó que la experiencia de las candidatas de Morena y del frente opositor no le hace mella, pues su visión fresca, su agenda y el creciente nivel de rechazo contra la vieja política sumarán partidarios a su proyecto.

Para el oriundo de Zacatecas, su única rival de cara a 2024 es Claudia Sheinbaum y no Xóchitl Gálvez, a quienes, dice, remontará con una campaña austera, sin espectaculares ni millones de pesos derramados, que bien pudieron usarse para el mejoramiento urbano, y sin el apoyo de narcogobiernos que empujen las preferencias del electorado a nivel municipal.

“Mis enemigos son los problemas de los mexicanos, la verdad [es] que tengo diferencias con ellas [las dos precandidatas] y he denunciado los actos ilegales que han hecho. A mí no me gusta el gobierno que hizo aquí [en la Ciudad de México] la candidata de Morena, se perdieron 7 mil empleos, el estado del Metro [está] al margen del accidente terrible [de la Línea 12] y es increíble que estén dedicando tanto dinero a su campaña y derroche de recursos cuando la Ciudad se ha deteriorado”.

Sin embargo, dijo, “no voy a ofenderla, no la veo como una enemiga, los enemigos son los actos de corrupción, la arbitrariedad con que han hecho algunas cosas y lo mismo con Xóchilt, quien en muchos temas votó más como Movimiento Ciudadano que como Alito [Moreno] y Marko [Cortés]. Ella, en muchas de las cosas que dice, se quiere parecer más a MC que a lo que hacen el PRI y el PAN”.

Por estas razones, “el caballo naranja” calificó de impresentables las candidaturas de sus contrincantes. Dijo que están “topadas, no serán competitivas y pasará lo mismo que con Roberto Madrazo en su momento: terminarán desinflándose”. Ante este panorama, el excoordinador de campaña de Samuel García delineó que a partir del 1 de marzo emprenderá una campaña de altura en la que, a diferencia de la oposición, respetará a sus compañeras y a la investidura presidencial para centrar el debate en propuestas, no en frivolidades ni en insultos.

El diputado federal por Movimiento Ciudadano dedica una parte de su tiempo libre al deporte. Es aficionado de los Pumas y también fan de los 49’s de San Francisco.

Durante sus tres meses de campaña se propondrá ser como el quarterback de su equipo favorito de futbol americano, Brock Purdy, quien fue el último en ser seleccionado el draft de la NFL por lo que fue apodado Mr. Irrelevant; sin embargo, ganó el SuperBowl. “Me gustaría verme así, tengo una mentalidad de ganar, hay que competir para ganar la elección presidencial”, dijo.

Con su proyecto de nación —compuesto por una agenda progresiva, de atención integral, asistencial y preventiva, donde las ideas y participación de los jóvenes serán escuchadas no sólo para ganar el voto de este sector—, Álvarez Máynez buscará conquistar su propio Vince Lombardi, que será la entrega de la banda presidencial el 1 de octubre de 2024.

No cree en el punitivismo, pero de alcanzar la Presidencia de México prometió que no va a dar abrazos al crimen organizado que se enraizó en el país y, además de atemorizar a la población, ahora incide en el control político de diferentes regiones de la República.

“Lo que nos toca hacer es lo correcto. No vamos a normalizar la violencia ni a tener falsas disyuntivas. (…) El amable populismo punitivo es una falsa salida, lo que se necesita es un Estado fuerte, de derecho, actuante y que dignifique a sus fuerzas de seguridad”, explicó a este diario desde su búnker de campaña en la Ciudad de México.

Otra arma de su campaña es la agenda de género y diversidad que, indicó, ha discutido con Mariana Rodríguez, hecho por el que no le pide nada a las propuestas de Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, quienes en cada oportunidad enfatizan que la mayor parte de su trabajo en el Ejecutivo será erradicar la violencia contra las mujeres.

“Además de los techos de cristal, hay resbaladillas de cristal. Yo sé que a ellas por el simple hecho de ser mujeres les costó llegar mucho más que a mí a esta contienda y es algo que no les podría regatear, pero yo tengo causas e ideales feministas y de género, y no pienso que esa agenda solamente la puedan enarbolar las mujeres. (…) Las tres candidaturas podemos suscribir esa agenda”, precisó el precandidato.

Consideró que MC está construyendo un proyecto alternativo de Morena, que no cometa los mismos errores del PRI y PAN, “que no viven sin ver la mañanera”.

Álvarez Máynez insistió en que Movimiento Ciudadano avanza en unidad rumbo a 2024, sin una ruptura con el Grupo Jalisco, con el que buscará el diálogo para revertir la distancia con Enrique Alfaro, pues el formato de su campaña se mantendrá casual para erradicar el muro que divide a la clase política de los mexicanos de a pie.

“Algunos pasamos por una torta para desayunar y los políticos tienen un desayunador en su oficina. Unos caminamos, usamos transporte público y la clase política tiene un nivel de vida que los distingue. Yo de ahí vengo y soy, por eso aspiro a desacralizar las ideas de la vieja política y cambiarle el tono”.