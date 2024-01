Una vez más, Jorge Álvarez Máynez se lanzó en contra de la aparición de Alejandro Moreno en la lista de candidatos pluris del PRI para el Senado de la República al asegurar que faltó más de 163 veces a sesiones en la Cámara de Diputados.

En un video publicado en su cuenta de X, el precandidato único a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), también aprovechó para señalar que, al igual que el Moreno Cárdenas, Patricia Armendáriz, es “faltista” pues no estuvo presente en 200 sesiones.

“Cuando se habla, por ejemplo, de que Alito Moreno tuvo 163 faltas, Patricia Armendáriz, más de 200, hay que recordarle a la gente que tuvimos sesiones semipresenciales. Ni siquiera tenían que ir a la Cámara y no fueron capaces ni de meterse a su celular, ni de votar con el dedito, ni siquiera de abrir un zoom.

“Es increíble el nivel de cinismo , es increíble que los diputados en México siguen siendo levantadedos, que haya diputados que en tres años solamente les dé para presentar tres iniciativas”, criticó el candidato por la presidencia de México más jóven en al menos un siglo.

A diferencia de los políticos a los que criticó, Álvarez Máynez, dijo que él, durante su labor en la bancada naranja presentó 180 propuestas que se encuentra compilando para compartir y presentar a sus simpatizantes.

Indicó que, en contraste con “los que dicen que cuando lleguen al cargo van a hacer esto y van a hacer lo otro”, los planteamientos de Movimiento Ciudadano, no sólo están en papel, sino firmados y en la práctica.

Esto “porque hay muchos que no pueden hacer iniciativas que, además deben su carrera política, a señores empresarios; a señores de poder que no les permiten tener una agenda libre, que no les permiten plantear iniciativas en favor de las personas; a los que les deben su carrera política y a los que les pagan las campañas y los espectaculares”.

Hecho por el que él y su equipo, durante su camino a ganar las elecciones el próximo 2 de junio, priorizaran informar a los mexicanos sobre su trabajo legislativo para que “comparen, se informen” y se decidan por la mejor opción.

