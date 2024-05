El candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo de la coalición Va X la CDMX Mauricio Tabe presentó su agenda animalista que impulsaría los próximos tres años en caso de ganar la reelección.

El plan de trabajo contiene tres ejes de trabajo:

1.- La coordinación con asociaciones civiles, activistas y prestadores de servicio animalista

2.- La promoción de campañas para una tenencia responsable

3.- La habilitación de más espacios públicos para animales de compañía.

“Estaremos estableciendo un Consejo Animalista para poder convocar a las distintas asociaciones civiles, activistas y prestadores de servicios para que nos ayuden a construir la agenda animalista de Miguel Hidalgo para los próximos años”, sostuvo.

Lee también Tabe recorre junto a Mauricio Vila la colonia Pensil y destaca logros en la Miguel Hidalgo

Explicó que además de la conformación de este Consejo, se creará la Red Animalista de Miguel Hidalgo para promover, a través de redes sociales, a los prestadores de servicios y la labor que realizan distintas organizaciones civiles en favor de los animales.

“Dar seguimiento con metas y fechas de cumplimiento y que no se queden en el aire los buenos propósitos, que esos buenos propósitos no sean las ocurrencias de un buen funcionario público, si no sean el trabajo conjunto de quienes, desde la sociedad civil, se han dedicado a la defensa de los animales de compañía”, refirió.

Recordó que durante su gobierno se habilitaron en parques y camellones espacios destinados a los animales de compañía, se duplicó la infraestructura en el crematorio de animales del Panteón Dolores para que las familias den un final digno a sus mascotas y se promovió la esterilización gratuita de perros y gatos.

Lee también Firma Mauricio Tabe pacto por la primera infancia

Añadió que también se habilitarán más contenedores de heces fecales en las plazas, parques y espacios públicos, con el objetivo que seguir trabajando por ser la alcaldía más limpia de toda la Ciudad de México.

“No solo se trata de mejorar el bienestar animal, sino de mejorar la convivencia de todas, de todos y de nuestros animales de compañía, cuidar nuestros espacios públicos para que sean más limpios y que, tanto quienes tienen animales de compañía, los puedan sacar y no dejen las heces fecales en las calles que es un problema que tenemos todos los días”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr