Al asegurar que el proceso de elección de candidato presidencial de Morena “ya no tiene remedio”, Marcelo Ebrard pidió a la dirigencia del partido reinar el proceso ante los diversos incidentes que se encontraron durante el conteo de boletas.

“Ayer y hoy hemos encontrado, por desgracia, en el proceso de la encuesta en curso, en las urnas, en las boletas, evidencias en una proporción superior y por eso se tardo tanto todo el proceso. Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, ya no tiene remedio”, dijo en conferencia de prensa.

Acompañado por su representante ante el partido, Martha Lucía Micher, el excanciller aseguró que “fueron tolerantes, abiertos y escucharon todo tipo de argumentos” para justificar los incidentes. Sin embargo, considera que el porcentaje de urnas canceladas es muy alto y la muestra tiene que ser representativa y ponderada.

El equipo informó que de 2360 cuestionarios aplicados, hubo 310 con incidencias, lo que equivale a más del 10 por ciento de la muestra y convierte a la cifra en algo preocupante.

“Puede ser muy cuestionable el resultado entonces mejor hay que hacerlo bien. No es una cancelación caprichosa, son causales que nos animan a decir que no se vale y que siempre tuvimos el objetivo de respetar a los ciudadanos, pero la cantidad de urnas que se han eliminado o no considerado es lo que nos hace considerar que la prueba no sea representativa”, apuntó el exjefe de gobierno de la Ciudad de México.

maot