El senador por el PRI, Manuel Anorve Baños, presentó este jueves ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez; el líder de ese partido, Dante Delgado, y el aspirante al Senado por MC, Mario Moreno Arcos, por los delitos de difamación, discriminación y amenazas.

Entrevistado en las instalaciones de la FGR, el priista acusó a los políticos emecistas de ordenar la producción de un spot televisivo en el que se le acusa de entregar el estado de Guerrero a la delincuencia organizada, mismo que será retirado por orden del Instituto Nacional Electoral (INE).

"De manera irresponsable se hacen señalamientos muy graves en mi contra, señalamientos infundados y mentirosos, que, incluso, ponen en riesgo la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis colaboradores, de mis amigos y la mía", aseguró.

El exalcalde del puerto de Acapulco afirmó que Movimiento Ciudadano recurre a una guerra sucia en su contra con injurias, difamaciones y calumnias, que según él demuestra su desesperación porque saben que en Guerrero y en el país están perdiendo las elecciones presidenciales y las estatales.

Aunque reconoció que el INE ordenó hoy el retiro del spot de la televisión, Anorve Baños señaló que se puede seguir difundiendo en redes sociales, lo que genera incertidumbre en su familia, amigos y colaboradores por los señalamientos que ahí se realizan en su contra.

Sin embargo, advirtió que no va a detener su campaña porque "yo no le he hecho daño a nadie, voy a seguir con esta campaña ganadora en Guerrero junto con los demás candidatos, la ley ya nos permite acompañamiento electoral, pero no es posible que Movimiento Ciudadano, al ir perdiendo la elección, enrarezca electoralmente Guerrero y crispe todavía más la situación social electoral que vivimos en nuestro estado ".

El senador Manuel Anorve hizo responsable al candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, a Dante Delgado y al candidato al senado, Mario Moreno, por lo que le pase por sus señalamientos.

Y añadió: "No me puedo quedar callado, mi integridad, la de mi familia, la paz social que requerimos en un tránsito electoral, está en juego".

