Llama Xóchitl Gálvez a maestros a defender la educación frente a nuevos libros de texto La aspirante presidencial de oposición consideró que los libros no se hicieron de cara a los ciudadanos, si no con la visión de un grupo de personajes y amigos del actual régimen, que no responden a la visión del país

Xóchitl Gálvez llamó a los maestros del país a defender la educación ante la pretensión del gobierno federal de imponer los nuevos libros de texto que no están elaborados con un método científico. Foto: archivo/EL UNIVERSAL