Lía Limón solicitó que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) resuelva la impugnación que presentó sobre la elección del 2 de junio en la alcaldía Álvaro Obregón.

“Llama la atención que en el caso de Cuauhtémoc sí avancen y en Álvaro Obregón, no”, acotó en entrevista al término de la inauguración de la Feria de las Flores.

“Lo que no se explica es que este no avance, y el de Cuauhtémoc sí. Lo tendrían que resolver ya. No hay argumento para que el nuestro no avance. Estamos condicionados a los tiempos que marca el tribunal, que por supuesto, tendría que ser antes de que inicie el nuevo gobierno”.

Insistió que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sí avanza en la impugnación de Cuauhtémoc, cuando queda pendiente la que efectuó por la alcaldía Álvaro Obregón e incluso Magdalena Contreras, “debería de llevar los mismos tiempos”.

Dijo que no se quiere afectar a la gente de la demarcación, ni la gobernabilidad, derivado del caso que no está resuelto, aunque ya comenzó con las reuniones para que haya una transición ordenada.

Recordó que presentó la impugnación a la elección, que abarca anulación de 78 casillas, además de denuncia de actos anticipados de campaña, violación a la veda electoral, asistencia de funcionarios públicos a eventos, además de uso de recursos públicos y rebase de tope de gastos de campaña.

cr