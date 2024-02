Luego de que un juez federal librara una nueva orden de captura en su contra, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó que lo intentan doblegar de una manera "desesperada, desalmada y cobarde" metiéndose con su familia.

"Ahora de una manera desesperada, desalmada y cobarde intentan doblegarme metiéndose con lo más valioso y sagrado que puede tener un hombre: su familia. Se meten con mi madre, con mi esposa y otros familiares, ya no saben qué inventar, ni cómo frenarme", reviró el panista en un video que subió en una red social.

Sin embargo, el panista advirtió que "se les olvida que aquí, aquí nadie se dobla, aquí nadie se vende".

Cabeza de Vaca, candidato a una diputación federal por la vía plurinominal, señaló que justo a punto de comenzar las elecciones, regresó la "vil y persecución política" en su contra.

"Tal y como lo hicieron hace tres años, cuando me desaforaron de una manera ilegal; fabricándome delitos en base a mentiras y documentos que el mismo presidente de la República ha dicho que son apócrifos, falsos y fue la Suprema Corte de la Nación, quien al final de cuentas me dio la razón, pero no conforme con eso vinieron los ataques, las calumnias y las denuncias dónde involucraron a empresarios que hoy están absueltos de todos los cargos, a pesar de que uno de ellos estuvo en la cárcel durante más de dos años de una manera ilegal e injusta", afirmó el exmandatario.

Pese a ello, dijo, "el tiempo y la ley nos dieron la razón. En pocas palabras, les hemos ganado todas".

Y sentenció: "Vamos echados para adelante y los invito a que sigan alzando la voz, a que salgamos a defender nuestras libertades y nuestras instituciones, defendamos nuestra democracia".

