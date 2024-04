El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó un acuerdo para permitir que en las boletas de la elección para alcaldías, concejalías y diputaciones aparezcan los apodos o sobrenombres de las y los candidatos.

En total serán 117 apodos o sobrenombres como Topo Mayor, Guille, Hil, Aza, Río Limón, Serch, Tete, Torruco, El Güero Quijano, Eira, La Majo, Gualito, El Peter, y El Faria los que aparecerán al lado del nombre de las y los candidatos.

“Se concluye que no existe impedimento legal alguno para que en las boletas electorales se agreguen elementos adicionales como es el caso del sobrenombre con el que se conoce públicamente a la persona postulada, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los principios que rigen la materia electoral”, precisa el acuerdo avalado por el Consejo General del IECM.

Lee también Mauricio Tabe y Miguel Torruco acuerdan "jugar limpio" en la elección por la alcaldía Miguel Hidalgo

En la sesión de esta tarde, también se rechazaron dos sobrenombres que pedían concejales de Coyoacán: ConCruzSí4T porque se advierte que contiene elementos que se consideran constitutivos de propaganda política.

En total, se consideró procedente la inclusión de elementos adicionales de 40 candidatos a diputaciones de mayoría relativa, siete de diputaciones de representación proporcional, 13 de alcaldías, 27 de concejalías de mayoría relativa y 30 de representación proporcional.

En otro punto de la sesión del IECM, se aprobó el souvenir y el contenido del denominado ‘Políptico’, los cuales formarán parte del Paquete Electoral Postal (PEP) y de la información electrónica para el voto de las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

Lee también Así sería el ‘Banco de los Sueños’ que propone Karen Quiroga en Iztapalapa

Dichos materiales tienen la finalidad de establecer vínculos y de garantizar a las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero la oportunidad de ejercer un voto informado, así como regular la forma en la que las fuerzas políticas les enviarán sus propuestas políticas.

El ‘Políptico’ contiene información relevante acerca del voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero, de las candidaturas y las fuerzas políticas que participan en esta elección, así como un enlace electrónico que direccionará a un video en el que se presentarán los mensajes de las personas candidatas a la Diputación Migrante, con el objeto de brindar un espacio informativo que proporcione elementos de juicio que sirvan al electorado en el extranjero para emitir un voto informado y razonado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr