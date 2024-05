La noche del lunes 6 de mayo se llevó a cabo el Debate Municipal de Guaymas 2024, el primero de los seis que organiza el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) durante el presente Proceso Electoral para los ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes.

Participaron Francisco Rogelio Sánchez de la Vega, de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora; Karla Córdova González, de la candidatura común Sigamos Haciendo Historia en Sonora; Manuel Aguilar Soto, de Movimiento Ciudadano; y Javier Villaflor Bojórquez del Partido Sonorense.

El ejercicio inició con críticas y señalamientos contra Karla Córdova González alcaldesa y candidata a la reelección por el partido Morena y partidos aliados, ya que actualmente se prospecta como la puntera en las preferencias electorales, en el principal puerto de la entidad. Su principal contrincante, Rogelio Sánchez, expuso que la alcaldesa no ha desempeñado un buen papel en el mantenimiento de servicios públicos, pero el aspirante de Fuerza y Corazón por México no se esperó la respuesta.

Le dijo la candidata que si fuera un ciudadano cumplido Guaymas no tendría tantos problemas, pues debe más de 24 millones de pesos a la Comisión Estatal del Agua por la escuela de Ostioneros que opera. Además le sugirió pasar a saldar el adeudo pendiente que no ha pagado por uso del gimnasio municipal. “La alcaldesa está mal informada”, replicó el abanderado de PRI-PAN-PRD y poco a poco fue suavizando su tono; dijo que no tenía notificaciones y le gustarían hacer una aclaración posterior sobre el tema.

La noche del lunes 6 de mayo se llevó a cabo el Debate Municipal de Guaymas 2024. Foto: especial

Los candidatos presentaron propuestas y proyectos, excepto Francisco Villaflor, candidato del Partido Sonorense, quien no pudo hilar palabra sobre el tema de ecoturismo. Fue presa de un notorio nerviosismo. Manuel Aguilar, de Movimiento Ciudadano, no fue tomado en cuenta por sus opositores.

Al término del debate afuera del IEE había una gran cantidad de seguidores de Karla Cordova quien se declaró ganadora de debate.

El ejercicio democrático se dividió en 4 temas, el primero de ellos fue Derechos Humanos y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad; el segundo Economía, Empleo y Desarrollo Social y Sustentable; después abordaron el tema de Política, Gobierno e Igualdad Sustantiva de Género; y finalmente hablaron sobre Servicios Públicos.

El debate de Guaymas, que fue moderado por la periodista Danaé Rivas Armenta y el periodista Edgar Molina, se transmitió por la página web y redes sociales del IEE Sonora y de Televisa Sonora, además de Telemax, Megacable, Radio Sonora, y más de 30 medios de comunicación que se unieron a la transmisión de manera simultánea.

Estuvieron presentes el consejero presidente Nery Ruiz Arvizu; las consejeras Alma Lorena Alonso Valdivia, Linda Viridiana Calderón Montaño y Ana Cecilia Grijalva Moreno; los consejeros Benjamín Hernández Avalos y Arturo Kitazawa Tostado; el secretario ejecutivo, Hugo Urbina Báez; así como representantes de los partidos políticos, invitadas e invitados especiales de la candidata y los candidatos.

