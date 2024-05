El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, aseguró que la intervención de policías capitalinos en la casa de la candidata a la alcaldía Iztapalapa por la coalición Va por la Ciudad de México, Karen Quiroga, no correspondió a un tema político y aseguró que la policía capitalina no ha intervenido en beneficio y perjuicio de ningún candidato o candidata participante en el proceso electoral.

“Nuestra dependencia está encargada de la seguridad de las y los habitantes de la Ciudad de México, y no tiene, y no ha tenido intervención alguna en los procesos electorales que se llevan acabo en la ciudad y sus 16 alcaldías. La policía de la Ciudad de México no ha actuado en beneficio o perjuicio de algún candidato o candidata participante en dicho proceso. Los hechos relatados (intervención) no son la excepción”, precisó.

Los oficiales entraron al inmueble ubicado en San Lorenzo Tezonco. Foto: EL UNIVERSAL

¿Por qué elementos de seguridad ingresaron a la casa de la candidata Karen Quiroga?

En conferencia de prensa, el jefe de la policía explicó que de acuerdo con los hechos, los policías de la Subsecretaría de Operación Policial acudieron a un reporte por disparos de arma de fuego en las calles Camino a Santa Cruz y cerrada Santa Cruz, en la colonia Lomas de San Lorenzo en donde observaron a un sujeto lesionado, quien fue trasladado por familiares a un hospital, en donde perdió la vida.

Dijo que un equipo de trabajo de la SSC emprendió el seguimiento de los agresores, quienes huyeron en un motocicleta, y fue el hermano de la víctima quien señaló el domicilio de la candidata como el lugar en donde presuntamente ingresaron los sujetos con armas de fuego.

Los oficiales entraron al inmueble con el hermano de la víctima y constataron que la información era errónea y no se encontraban en ese lugar.

“Es importante mencionar que durante la inspección ninguna persona fue lesionada y no se causaron daños al lugar”, precisó y que la incursión causó la molestia justificada de la candidata.

Los elementos de la @SSC_CDMX literalmente patearon nuestra puerta, ingresaron armados y causaron un daño emocional a nuestras y nuestros colaboradores, de los cuales buscaron llevarse detenidos y hacer cateo de las instalaciones. Ya basta de este abuso. pic.twitter.com/ghBC8VI4Ta — KarenQuiroga (@KarenQuirogaAn) May 8, 2024

Pablo Vázquez señaló que personal de la Dirección de Asuntos Internos arribó al lugar para iniciar la carpeta correspondiente y brindaron apoyo a la candidata para que presentara su denuncia. Ante esto, 5 policías fueron presentados ante el MP de la fiscalía capitalina para deslindar responsabilidades.

Al dar seguimiento al homicidio, la policía pudo constatar que los agresores abordaron un taxi luego de abandonar la motocicleta, con la que cometieron el crimen. El vehículo que fue interceptado se ubicaba en la colonia Santa Ana Sur en Tláhuac donde además detuvieron a un implicado.

