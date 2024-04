Boca del Río, Veracruz.- Xóchitl Gálvez pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) ser más enérgico para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga de una manera “tan directa” en el proceso electoral.

“Vean lo que hizo hoy el presidente en la mañana, subir una encuesta dizque del Metro. ¿El Metro? ¿De verdad, señor presidente, no le importó que se murieran 26 personas? ¿No le importó lo que pasó en el Metro de la Ciudad de México, donde un día se quema una estación, donde un día choca el tren, donde otro día se inunda?".

“Lo que hizo hoy (ayer) en la mañana, exhibiendo un video editado en apoyo a una candidata desde la Presidencia de la República, habla del miedo que me tiene porque sabe que le voy a ganar”, afirmó.

En conferencia de prensa, Xóchitl Gálvez consideró que difundir ese video habla de la desesperación del mandatario, a quien señaló como el jefe de campaña de Claudia Sheinbaum.

“El presidente opera desde Palacio Nacional. Por eso el país está en llamas, porque en lugar de que se levante a ver cómo le hace para controlar la seguridad publica, a ver cómo resuelve el tema de lo que está pasando en Taxco, seguramente ve encuestas, se pone de malas y sale a la mañanera a atacar a la oposición, porque es obvio que estamos creciendo en las encuestas”, aseguró.

La abanderada de la alianza opositora reiteró que el INE está obligado a sancionar el desvío de recursos públicos en favor de la candidata oficial, además de investigar el origen de los recursos utilizados para la colocación de miles de espectaculares en todo el país.

"Yo aceptaré la sanción por haber usado el logo de manera virtual pero creo deberían investigar el uso de los programas sociales a favor de la candidata porque lo mío fue una imagen pero creo que es mucho más ofensivo que la candidata del enfrente esté usando de manera reiterada con recursos públicos ... todo México ve el acarreo que hacen con millones de pesos, “Dicen que no sabe de dónde salió los miles de espectaculares que puso en su pre pre campaña (…) ella dice que no sabe quién puso los espectaculares, pues que investigue el INE, no vaya ser el narcotrafico”, advirtió.

Insistió en su petición para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) la reciban, a fin de dialogar sobre su propuesta para que el árbitro electoral blinde los programas sociales ante el uso electoral que les está dando el gobierno y Morena.

La candidata presidencial opositora presentó un spot de 2019 que rescató de las redes sociales, en el que el INE aclara a la ciudadanía que los programas sociales son constitucionales y no obra de algún partido político, por lo que insistió en que estos mensajes se deben volver a difundir.

“No es una campaña que yo haya hecho, donde se advierte a la gente en 2019, que si alguien los coacciona, si alguien hace uso de los programas sociales, entonces lo denuncien. Eso es lo que yo le pido al INE, que haga una campaña para que a la gente se le quite el miedo”, remarcó.

“Es mejor que lo haga la autoridad, es lo ideal que lo haga el INE, sería un manotazo en la mesa contra toda la intervención gubernamental en esta campaña. Claro que es una elección de Estado”, afirmó.

Por otra parte, la candidata opositora denunció una campaña “grotesca” de Morena en su contra en redes sociales.

“Hablan mucho de mi sobrepeso, cuando ellos mismos critican que se hable del de Citlalli (Hernandez), pero a mi me hacen una campaña grotesca en las redes impulsada por ellos, cosa que la pagan, usan dinero público, pero a mi no me quita el ánimo, porque sí me encanta comer, entonces la neta, para qué me hago wey”, apuntó.

