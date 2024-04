El candidato del PAN, PRI y PRD a la alcaldía Coyoacán, Giovani Gutiérrez, recorrió calles de la colonia Copilco El Alto en donde, puerta por puerta, fue recibido por familias que le externaron sus preocupaciones y alternativas de solución a temas como la seguridad, la sustitución y reparación de las luminarias que aún quedan pendientes y los espacios deportivos.

“Estamos en este recorrido muy contentos porque la gente nos ha expresado su satisfacción con lo que hemos hecho. Me reciben contentos y nos han anunciado que quieren seguir imparables con nosotros”, destacó.

Giovani Gutiérrez aseguró que durante el tiempo que estuvo a cargo de la administración de Coyoacán “dimos resultados, no pretextos; en este periodo, dimos soluciones, no quejas ni evasivas. Aquí sí respondimos con datos duros, con estadísticas reales, con análisis de diferentes organismos e instituciones, no con otros datos. Aquí sí entregamos buenas cuentas y por eso vamos por más obras y más trabajo”.

Por ello, pidió la confianza de la ciudadanía en su proyecto. “Aquí no vamos a chantajear ni a obligar; aquí para convencer sólo hay resultados”, expresó.

El candidato de la coalición Va por la CDMX dijo que en su proyecto no se regalan despensas a cambio del voto, y mucho menos se incurre en chantajes para obligar al ciudadano a elegir a un candidato.

“En este proceso electoral de 2024, como en el de 2021, será la voluntad ciudadana quien elija esta opción porque representamos trabajo, representamos resultados, representamos compromiso y cumplimiento”, concluyó Giovani Gutiérrez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.