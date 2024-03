León.— Guanajuato elegirá a la primera gobernadora de su historia entre tres mujeres candidatas, Libia Dennise García Muñoz Ledo, del PAN-PRI-PRD; Alma Eduwiges Alcaraz Hernández, de Morena-PT-PVEM, y Yulma Rocha Aguilar de Movimiento Ciudadano, quienes ayer arrancaron campañas.

La disputa electoral se centrará en Libia García, exfuncionaria del estado, y Alma Alcaraz, quien llega con su partido fragmentado por purgas en la entrega de candidaturas a expanistas y expriistas, señaló Fernando Barrientos del Monte, maestro investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG).

Alma Alcaraz se logró posicionar, antes de comenzar la campaña, con más de 30% de las preferencias contra 40% de su principal adversaria, y podría ser una buena candidata, pero juega en su contra la división de Morena, el abandono de la dirigencia nacional y la insatisfacción de militantes que no tomaron en cuenta en la asignación de candidaturas para diputaciones y alcaldías, aseveró el maestro.

En cambio, en la panista están utilizando todos los recursos que tiene Acción Nacional a su alcance para beneficiarla, “es muy obvio el uso de los recursos del estado para promocionarla, y no desde ahora, sino desde que se estaba posicionando como candidata”, dijo.

Libia presenta la idea de un nuevo comienzo para Guanajuato; pretende retener la gubernatura, desde hace 32 años en poder del Partido Acción Nacional.

El politólogo ve difícil que la candidata de Movimiento Ciudadano pueda alcanzar algo en la elección. La diputada local Yulma Rocha, expriista, “está haciendo una candidatura más que nada como testimonial”, dijo Barrientos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt.

Barrientos planteó que en las condiciones actuales no habrá una elección competitiva y el escenario político electoral es probable que sea el mismo de 2018.

“Otra vez va a repetir el PAN como partido predominante, una oposición más debilitada y probablemente sea el lugar donde mayor cantidad de votos reciba la candidata opositora (Xóchitl Gálvez)”. En 2018 Guanajuato fue el único estado donde perdió Morena la elección presidencial, aunque este año ese partido podría tener derrotas en Querétaro, Jalisco y quizás en Nuevo León.

El doctor en ciencia política señaló que lo interesante de la elección “es que creo que no va a tener nada de novedoso, porque se repite la historia de que en Guanajuato no hay novedad y eso es muy preocupante, porque el PAN ya estaría más de 30 años gobernando el estado. Hay generaciones completas que no han conocido a otro partido en el gobierno”.

Fernando Barrientos sostuvo que el Partido Acción Nacional va a ganar por default, la oposición pudiera triunfar si tuviera una buena estrategia, pero no se nota que tenga interés por ser un contrapeso en el estado. “Como que a Guanajuato lo dan por un estado perdido”.