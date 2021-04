Gándara y Durazo empatan en la carrera por Sonora

Ernesto Gándara, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, y Alfonso Durazo, de la de Morena-PT-PVEM-Nueva Alianza, están empatados en preferencias electorales entre la población del estado, de acuerdo con una encuesta de EL UNIVERSAL.

El estudio, realizado del 8 al 12 de abril, muestra a Ernesto Gándara con 38% de las preferencias electorales, mientras que el exsecretario de Seguridad Pública también tiene 38%.

Con mucha distancia los sigue el candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, con 8%. El resto de los aspirantes se ubica por debajo.

Los dos punteros se disputarán en la recta final de la campaña el voto de los indecisos, que en esta encuesta alcanza 14% de la muestra, incluyendo a quienes respondieron que no votarían por ninguno de los candidatos (10%) y a quienes dijeron que no saben o no contestaron (4%).

En cuanto al nivel de conocimiento, 83% de los encuestados declaró saber quién es o haber escuchado nombrar a Gándara; mientras que 82% identifica a Durazo. Cerca, en este nivel de conocimiento, se encuentra Bours, con 78%.

De acuerdo con la pasada encuesta publicada en este diario, elaborada por Buendía & Márquez, Durazo tenía ventaja con 51% de preferencia, frente a 38% de Gándara. Los resultados del último estudio se dan en el contexto de más de un mes de campaña de los aspirantes a la gubernatura, pues ésta comenzó el 5 de marzo y concluye el 2 de junio.

El proceso para diputaciones en la entidad no ha influido en esta fotografía del momento, porque las campañas en ese rubro comenzarán el 24 de abril, así como para los ayuntamientos.

Se tienen previstos dos debates rumbo a la gubernatura de Sonora. El primero será el 27 de abril y el segundo, el 18 de mayo.

La ruta de los candidatos y su conocimiento entre la población se remonta, al menos, a diciembre pasado, cuando tanto Morena como la alianza entre el PAN, PRI y el PRD acordaron, respectivamente, presentarse en coaliciones en los comicios.