“Soy la mujer más joven en gobernar Tlalpan y tengo la fuerza y el compromiso de trabajo 24/7, no les voy a fallar, nada de lo que me dijeron se me va a olvidar”, expresó Gabriela Osorio, luego de recibir su constancia de mayoría de votos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En un templete improvisado afuera de la Junta Distrital 14 y luego de recibir su constancia que la avala como la ganadora en el proceso electoral, se dirigió a quienes la acompañaron en el sitio.

“Mañana mismo regreso a territorio, voy a regresar a las calles a agradecerles personalmente a todos ustedes porque no solo fue una victoria, fue un triunfo aplastante de casi 2x1 y todo eso fue gracias a ustedes”, dijo Gaby Osorio, quien adelantó que el próximo sábado hará una “pachanga” para festejar el triunfo.

"Se terminaron los cómputos y el resultado fueron 214 mil 700 votos, una diferencia de más de 56 mil votos. Esto no es por una persona, es porque la gente tiene confianza al proyecto que ha sacado a millones de personas de la pobreza a nivel nacional", precisó.

Ya en el templete, la recién electa alcaldesa movía con fuerza la constancia de mayoría que la avala para los siguientes tres años estar al frente de Tlalpan, “en mi administración nos podemos equivocar, quizá alguna vez meter el pie porque somos humanos, pero nunca, eso sí, nunca la mano. El gobierno es para servirlos y no para servirnos”, dijo la morenista, lo que arrancó los aplausos de los asistentes.

