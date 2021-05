ExMiss Guerrero va por diputación; busca defender a afromexicanos

Ex Miss Guerrero —la primera de origen afromexicano en el país—, enfermera de profesión, activista social en la región de la Costa Chica, ahora lejos de los reflectores, de las pasarelas y el glamour, camina por las comunidades indígenas y de la llamada África Mexicana en busca del voto para ganar un escaño en el Congreso de ese estado.

Samantha Leyva, candidata a diputada local por el Distrito 15 de Guerrero, reconoce que el racismo ha estado presente en toda su vida, como le ocurre a miles de afrodescendientes en Guerrero, Oaxaca y de otros estados, donde aún muchos sectores de la sociedad no aceptan la presencia de llamada tercera raíz y sus aportaciones en la cultura, economía, gastronomía y la historia nacional.

“Yo siempre he escuchado muchos comentarios racistas, machistas, misóginos en contra de mi comunidad, en contra de mí, pero eso no ha sido ningún impedimento para navegar. Mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos me enseñaron a que yo no debo depender de la opinión de los demás”, subrayó.

Expuso que quiere llegar al Congreso de Guerrero para dar voz a los miles que viven en la llamada África Mexicana, así como a las comunidades indígenas que conforman el distrito por el que compite, que forman parte de las regiones de mayor pobreza y rezagos en el estado y en el país.

“Debemos sentirnos orgullosos de quienes somos, sin importar nuestra apariencia física o el color de la piel. Incluso en el concurso de belleza fue complicado, pero después fue un parteaguas para empezar a visibilizar a la comunidad afrodescendiente”, dijo en entrevista con este diario Samantha Leyva.

Cuando en 2016 Samantha Leyva participó en el concurso Miss México se hizo más visible ese racismo a pesar de haber sido una de las finalistas. En las redes sociales se encargaron de minimizar su éxito e incluso muchas personas se burlaron de sus rasgos afrodescendientes.



“Estoy orgullosa de mis raíces afromexicanas, orgullosa de mi familia, de mi historia, soy una mujer valiente que cree en el trabajo y en los retos”, dijo quien en 2016 participó como representante de Guerrero en Miss México, donde ganó el segundo lugar y participó en 2017 en Miss Supranational.

Egresada de la licenciatura de Enfermería, oriunda de Acapulco, reconoció que el tema del racismo ha estado presente en toda su vida, pero la educación que recibió de sus padres la hizo fuerte para ganar, para participar en un concurso de belleza y ahora incursionar como candidata de Fuerza por México a una diputación local.

“Una de las razones por las que decidí abanderar un movimiento político fue porque todas y todos merecemos sentirnos representados. En este caso yo representó a la comunidad afromexicana. Hay muchas personas que todavía no aceptan en México a esta comunidad que tanto ha aportado al estado y al país. Es una fuente cultural que debemos valorar, lo que será una de mis tareas en caso de ganar”, dijo.

Reconoció que no fue la primera afromexicana que participó en un concurso de belleza nacional, pero sí fue la primera en Miss México. La participación de Samantha rompió paradigmas de belleza a la par que puso reflectores sobre el racismo que sufre esa comunidad.

Cuestionada sobre el panorama político en Guerrero, con personajes cuestionados como Félix Salgado Macedonio, comentó con cautela: “Sabemos que la política en Guerrero tiene involucradas a muchas personas que tienden a ser violentas en cuestiones de poder, pero en la Costa Chica, al menos a mí no me han faltado al respeto, espero que nunca lleguemos a este nivel. La gente se da cuenta que queremos un cambio, con un estado libre, donde todos queremos vivir bien y sin violencia”.

Sobre Evelyn Salgado, candidata de Morena y a quien se le ha catalogado de Juanita, ya que se señala que de ganar, quien gobernará será su padre, comentó que no se debe descalificar con estos términos a las mujeres.

“Cada quien es responsable de sus decisiones, Guerrero tal vez no está preparado para una gobernadora, pero creo que la están desacreditando. No dudo que ella de la mano de un buen equipo puede hacer buenas cosas para el estado. Ojalá que en Guerrero dejen de existir esos comentarios machistas”, indicó.

Sobre la ganadora de Miss Universo, dijo sentirse muy orgullosa porque Andrea Meza es su amiga y convivió conmigo en Miss México en 2016 y es el claro ejemplo de perseverancia y constancia: “Yo sabía que su sueño más grande era ser Miss Universo y lo logró. Yo sé que no hay imposibles, como lo demostró Andrea Meza.