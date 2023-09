El exgobernador de Oaxaca Ulises Ruíz Ortiz solicitó ante el INE su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024.

En su mensaje, en las instalaciones del organismo electoral, el político el expriistas dijo que su principal compromiso será darle paz a los mexicanos cambiando la estrategia de “abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que aunque las “corcholatas presidenciales” y el Frente Amplio por México violan la ley electoral y los primeros usan recursos públicos, tiene oportunidad de competir por la Presidencia de la República.

Lee también Encuestas de Morena: sigue EN VIVO minuto x minuto quién será el candidato presidencial

“El país está ensangrentado, está violento, la gente tiene miedo, los mexicanos están hartos de los partidos, no son la solución, ya tuvo su oportunidad el PRI, PAN, Morena y ahora es el tiempo de los ciudadanos sin partido y haremos una campaña austero No vamos a comprar votos como lo hace López Obrador y Morena”.

Criticó que sus oponentes violan la ley y usan recursos públicos y en el caso a la corcholata consentida y del dedazo que va a dar de López Obrador no pasan del 40%.

“Dice que va a entregar el bastón de mando, pero ya no lo tiene, ya se lo entregó al crimen organizado y ellos son los que mandan en el país. En el caso del Frente no alcanza a crecer, nosotros vamos por el voto pensante, por el voto que no se puede cooptar que es la mayoría de los mexicanos”.

Ulises Ruiz dijo que será respetuoso de los tiempos electorales y una vez que el Instituto lo autorice comenzará con sus recorridos para recolectar el 1% de la lista nominal de electores, casi un millón de firmas.

Lee también Marcelo Ebrard pide que se repita proceso de encuesta en Morena; no asistirá a evento

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf